Каждая хочет хорошего секса

Журналист Мария Алексеева — о том, кого винить, если женщина в постели ведёт себя как бревно.

Знаете, что совсем недавно предложили сделать в одном известном мужском издании? Там предложили оживить бревно и сделать из него женщину! Я возмутилась и решила поделиться с вами, мужчины, своими соображениями на этот счёт.

Давайте разберёмся, что значит бревно в контексте секса. Женщина лежит смирно? Не подаёт признаков жизни и всячески портит ваш досуг? Или как это происходит?

Однажды я обсуждала с моим другом этот "феномен", на что он высказал мне свою мужскую (!) точку зрения, мол, в сексе главный мужчина и все основные труды лежат на нём. Следовательно, никаких брёвен быть не может в принципе, если мужчина молодец. Я покорно внимала ему и соглашалась. Ведь всё так и есть. Мы, женщины, не будем же без толку скакать вокруг вас, правильно? Мы же девочки.

Каждая женщина хочет хорошего секса. И если она говорит, что секс не важен, а ваш минутный забег — это хорошо и ей всё очень понравилось, она вам врёт. И если в первое время вы будете сходить с ума от её энтузиазма, то, поверьте, это всё в надежде на то, что вы станете лучше и ей можно будет насладиться в перспективе.

Может быть, я открою сейчас какую-то великую тайну. Сядьте поудобнее и запоминайте. Если ваша женщина, постоянная она или мимо проходящая — не так важно, ведёт себя в постели как бревно, то с вероятностью в 99% проблема не в ней, а в вас. То, что раньше под вами кричали и плакали от счастья дамочки, не значит ровным счётом ничего. Женщины могут быть коварными.

То есть не бывает такого, что сначала она богиня, а потом вдруг раз — и стала бревном. Если стала, то, вероятнее всего, лишь потому, что не может больше искать способы получить удовольствие и решила плыть по унылому и серому течению вашего самолюбования в 60 секунд. А не уходит потому, что любит вас. Видимо. Подарите ей что-нибудь.

В нормальных отношениях говорить о таких вещах вообще постыдятся. Если у вас что-то не так, то вы либо меняете ситуацию, либо партнёра. Возможно, сейчас я снова услышу про разрушение институтов семьи и про то, что мне стоит наладить свою жизнь, но у меня всё хорошо, спасибо!

Посмотрите на свою жизнь, на своих партнёров и подумайте, кто же из вас на самом деле бревно. Физически и эмоционально.