Диверсанты, всюду диверсанты

Журналист Марина Ярдаева — о том, почему русская социальная реальность такая грустная и кого в этом винить.

Тут Рогозин посетил печально прославившийся Воронежский механический завод. Посетил и узнал, почему не летают у нас ракеты. Оказалось, потому, что нет "культуры производства". И диверсанты ещё потому что. Диверсанты, которые не платят работникам нормальных зарплат.

Я, конечно, очень сочувствую рабочим завода, этим, как выяснилось, жертвам вредителей, но, знаете, ещё что? Я вот подумала, что диверсанты у нас не только в Воронеж проникли — они у нас вообще повсюду тогда. Ведь, понимаете, какая закавыка. Зарплаты ВМЗ, они как бы не сильно ниже самых распространённых зарплат по стране вообще. Я нарочно сейчас не пишу о так называемых средних зарплатах — в их цифрах много лукавства, — я имею в виду зарплаты медианные, которые ближе к реальности.

Так вот эта медианная зарплата, она у нас тысяч 25 примерно. Это номинально, то есть ещё до вычетов НДФЛ. И это вместе с относительно благополучными Москвой, Петербургом и некоторыми нефтегазовыми областями. Если смотреть по Центральной России, по Поволжью, Уралу, Югу — то там совсем швах. Диверсанты — кругом.

Там такие цифры, что уже не важно, о ком идёт речь — о специалистах космической отрасли или о продавщицах овощных ларьков, — потому что цифры ну просто стыдные, несовместимые с человеческим достоинством в принципе. Цифры такие, при которых бытие реально начинает влиять на сознание. И сознание почти не в силах что-то такому топорному детерминизму противопоставить. Цифры такие, при которых среда действительно заедает.

Сгущаю краски?

Ну не знаю, давайте попробуем от общего к частному, возьмём какой-нибудь крупный план. Заглянем в какой-нибудь условный Челябинск (читай: крупный промышленный центр) на огонёк к среднестатистической семье из шести человек. Почему из шести? Ну, так традиции же и социально-экономический фактор! Допустим, шестеро — это муж, жена, ребёнок (школьник), мать жены (пенсионерка), брат жены, жена брата жены (беременная и студентка), и все ютятся в советской трёшке "улучшенной планировки" на 67 квадратов. Потому что на каждого третьего в нашей стране приходится меньше 7 квадратных метров, а на каждого второго третьего от 7 до 18.

Отношения у всех со всеми сложные, но разъехаться, кажется, уже никак. Можно разменять квартиру на однушку для тёщи, доплату разделить между женой и братом её, вложиться всем в ипотеки. Но, во-первых, как тёща одна будет жить на пенсию в девять тысяч, во-вторых, как брат один, работая за 20 тысяч, потянет кредит? Можно отделиться и снимать, а брат пусть живёт с матерью, но аренда сожрёт всю зарплату жены-бюджетницы, а зарплата отца семейства вся уйдёт на еду и ЖКХ, пожалуй, что и сыну не с чего будет оплатить поход с классом в театр. Да и сколько так снимать? Всю жизнь, а своё когда? Никогда, что ли? А так, конечно, в тесноте, в обиде, но какие-никакие свободные деньги ещё остаются. Разлетаются, правда, почти сразу все в какое-то никуда, ну так что ж, не те ведь суммы, чтоб их во что-то с умом вкладывать.

Однако ж ведь есть какие-то и нематериальные радости? Есть, конечно. Тёща с соседками на скамейке моет кости оболтусу-сыну, что привёл домой бесприданницу, да неумной дочери, что не смогла найти "мужика посолиднее", с которым хоть ремонт сделать можно было б в квартире.

Та самая неумная дочь тупит вечерами на каком-нибудь женском ресурсе — следит за перипетиями топиков типа "Что делать, если муж — нищеброд?", радуется, что не одна такая. "Муж-нищеброд" бухает по пятницам с Петровичем в гараже, исповедуется, мол, думал уже о разводе, да жалко сына. Сын рубится после школы в танчики.

А что им, в оперу всем ходить? Так там билеты по пять тыщ. Книжки правильные читать, духоподъёмные? Ну так они в школе их читали уже — там всё про какую-то совсем другую жизнь, выдуманную. Переучиваться? А работать когда? Крутиться, подрабатывать? Ну так они и крутятся, как умеют... Особенно, если где чего плохо лежит.

А самое скверное, что ведь ёкает у них где-то внутри, что живут они как-то бестолково, случайно, что есть что-то ещё — по-настоящему хорошее, доброе, светлое, и есть у них в том потребность, и щемит сердце в неизъяснимой тоске. Но кольнёт-стрельнёт да отпустит, потому что некогда расслабляться, колесо крутить надо.

Вот и кто виноват в этой грустной реальности? Что за диверсанты такие?