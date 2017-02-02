Владивосток 2000, Херсонес 200

Журналист Андрей Татарчук — о том, как два ключевых в политике государства региона заняли место на новых купюрах ЦБ РФ.

Небольшой для человечества, но важный для России шаг: комиссия Центробанка России под руководством Эльвиры Набиуллиной наконец утвердила дизайн новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей.

К слову, до настоящего времени в России, странах бывшего СССР и других, использовавших денежную единицу рубль, купюр номиналом 2000 рублей не было, а двестирублёвки эмитировались при Горбачёве и Ельцине в пастельных зеленоватом и розовом оттенках — страшные по эстетике и покупательской значимости.

А какие прекрасные были николаевские ассигнации! Большие, как простыня, хрусткие, плотные, с гравированными портретами царей, с виньетками и прочими старорежимными подробностями. Стоили дорого, как и выглядели — имея хождение наравне с золотой монетой.

Переходные керенки, имевшие хождение в первые годы ленинской России и на заре НЭПа, были похуже. Вообще, в смутные годы Первой мировой войны, перетёкшей в Гражданскую, свои рублики печатали даже мелкие самостийные атаманы — это полиграфическое убожество имеет сейчас ценность только для историков и бонистов.

И да, замечательные в своём лаконичном дизайне сталинские рубли с солдатом, шахтёром, лётчиком, народными героями, к сожалению, для ведомства Набиуллиной не эталон. И чеканный профиль Ленина не ориентир. Портреты заменили на туристические достопримечательности — в этом вся суть истории российского монетаризма последних 26 лет.

Итог российского дискурса Urbi et Orbi, судя по результатам голосования, таков: почти 544 тысяч голосов да при открытом голосовании — и на банкноте номиналом 200 рублей утверждено изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе плюс вид на Херсонес Таврический. Почти 547 тысяч "да" — и на банкноте 2000 рублей появятся гении новейшей зодческой мысли на крайнем востоке страны: циклопические ванты и пилоны моста на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в соседней Амурской области.

Конкурс ЦБ проводился с июня по октябрь 2016 года. Участвовало более 5000 номинантов. Да, немало: история и архитектура России слоёная, словно придуманный русскими поварами в Подмосковье в дыму и чаде горящей Москвы замечательный торт "Наполеон". Города сошлись в этом конкурсе ЦБ РФ, как русские и французы в поле под Бородино. Бились до последнего голоса.

Казани, Сочи и Волгограду не хватило всего по несколько тысяч голосов, чтобы занять место Херсонеса. Петрозаводск, Нижний Новгород, Владимир, Иркутск и Сергиев Посад набрали по 290–310 тысяч голосов каждый и вышли из марафона ЦБ.

В аутсайдерах конкурса, кстати, чудесные объекты и субъекты РФ. Обидно за проскочивший мимо новой денежной массы Волгоград с Мамаевым курганом и Родиной-Матерью. Досадно за Байкал, за Нижегородский Кремль и сочинский Роза-Хутор.

Конечно, Центробанк — это не ЮНЕСКО, но деревянные церкви Кижи в Петрозаводске этого не знают. Изображения мечети "Сердце Чечни" в Грозном, православных храмов времён Ивана Грозного и даже древний Казанский кремль не попали на купюры.

Казань не добрала лишь 3 тысячи голосов до результата Крыма — то есть почти полпроцента. В Татарстане недовольны конкурсом ЦБ в целом и экономистом Набиуллиной в частности, заявляя, что имидж региона — это не большой спорт, не шоу. Тем более что стела в честь погибших на Чёрном море кораблей уже есть на памятной сторублёвке, посвящённой присоединению Крыма.

Но чего уж там — деньги есть деньги, товарная их значимость всегда интереснее, чем картинки на аверсе и реверсе. Новые купюры станут допечатывать, модернизировать. Возможно, будут даже пытаться подделывать и давать взятки, порой взвешивая на килограммы и спортивные сумки. Хотя банкноты по 500 евро более в цене. А ещё новыми деньгами оплатят пособия, зарплаты бюджетникам, пенсии и материнский капитал.

И самое главное.

В ответ на протянутую купюру с дальневосточной картинкой вряд ли случится, как с красной пятитысячной где-нибудь в ночном мини-маркете в районе Серпа и Молота: "Мущина, ищем деньги поменьше, откуда сдачи-то я вам наберу". Потому что 2000 рублей сегодня в России — это чуть больше пятидесяти белорусских рублей.

Вся эта конкурсная дизайнерская монетизация Крыма и Дальнего Востока — конечно, политизированное решение. Но вообще-то можно, наверное, ещё раз напомнить миру, что с 20 января 2015 года Крым — наш, а Дальний Восток — это вообще наши азиатско-тихоокеанские ноги.

Два ключевых в политике государства региона, безусловно, имеют право занять своё место в отделениях кошельков и в карманах граждан и гостей Российской федерации.