Ну, кажется, развелись!

Писатель Тарас Бурмистров — о том, что означает введение пунктов пропуска на границе России и Белоруссии.

Между Россией и Белоруссией снова "вдруг выросла стена". Опять вводится пограничный контроль, которого не было с 2011 года.

Новость эту, однако, нельзя назвать неожиданной: когда Белоруссия широко распахнула двери для граждан 80 государств, отменив для них визы, в Москве сразу забеспокоились. Сергей Лавров тогда пошутил, что самый простой способ решения проблемы — это предложить войти в союзное государство России и Белоруссии и всем остальным восьмидесяти странам.

Но вот ФСБ шутку не оценила и перед самой отменой виз, которая планируется в Белоруссии 13 февраля, распорядилась открыть на границе пункты пропуска. Пожалуй, это можно назвать последним бастионом долгих попыток России смягчить последствия распада Советского Союза, устроить "цивилизованный развод".

Это была смесь идеализма и прагматизма. В самом деле, появившиеся границы неудобны для граждан как России, так и сопредельных республик, — почему бы не упростить перемещение через них? Но вот реальность такова, что все эти удобства быстро исчезали. Подогревалось это неудержимым желанием новых республик как можно скорее обзавестись всеми атрибутами суверенности, какими только можно.

"Развод" оказывался не всегда цивилизованным и часто сопровождался истериками. Вот и сейчас Белоруссия устами своего президента настаивает на своих правах не вполне корректным языком. Реакция Москвы на отмену виз Белоруссией была сдержанной, но в ответ мы услышали: "Вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение".

Раз уж Россия из стратегического союзника превратилась в "некоторое сопредельное государство", стоит проанализировать, во что выливалась для нас прозрачная граница с западным соседом.

Может быть, не стоит мелочиться и вспоминать о том, каким гигантским подарком для экономики Белоруссии оказался огромный и доступный рынок России. Безуспешные попытки Грузии переориентировать экспорт вин на европейский рынок могут послужить хорошим примером для сравнения. Никто не возражает против продажи у нас белорусских продуктов. Но когда началась санкционная война между Россией и Западом, фактически отсутствующая граница сильно осложнила дело. Минску до сих пор приходится оправдываться по поводам, которые кажутся анекдотическими: каким образом появилось такое чудо, как белорусские киви и папайя, а также фуа-гра и осьминоги.

Но такую серьёзную организацию, как ФСБ, гораздо больше волнует перемещение людей через границы России, чем осьминогов. При полном отсутствии контроля через белорусскую границу к нам мог попасть кто угодно. И этим активно пользовались. Вспомним, какой маршрут избрала Надежда Савченко для своего внезапного визита в Москву. Тем же путём в Россию могли проехать и наверняка проезжали люди, которые не только не попадали в газетные сводки, но и всячески стремились вообще никак не засветиться, просто в силу своих служебных обязанностей.

Но даже со свободным въездом в Россию лиц с украинским и грузинским гражданством, видимо, удавалось мириться. Когда же президент Лукашенко открыл страну для доброй половины государств мира — терпение лопнуло, и последний неконтролируемый участок российской границы обрёл привычные очертания.

Эта история повторялась множество раз: нервные и спонтанные решения руководителей соседних государств приводили к последовательному оформлению РФ в качестве суверенного государства, как мы привыкли их видеть. Был развод цивилизованным или не очень — он наконец завершился.