Увольнения, сокращения, сверхурочные. Как Трамп подавит бунт бюрократов

Политолог Дмитрий Дробницкий — о том, как новый президент США будет сражаться с диссидентами в вертикали исполнительной власти.

Вступив в должность, новый президент США взялся за дело решительно.

Либеральная общественность не на шутку взволновалась. Но больше всего перепугались либеральные политики и вашингтонские бюрократы. Всё глобалистское наследие Барака Обамы, все специальные интересы, все протоптанные лоббистами в высокие кабинеты тропки оказались под угрозой.

Хуже того, 45 президент (тоже — как и обещал) приступил к этической реформе государственной службы. Исправно работавшая десятилетиями система "вращающихся дверей", благодаря которой выслужившиеся перед иностранными правительствами и могущественными корпорациями политики, уходя в отставку, немедленно попадали на высокооплачиваемые должности консультантов и лоббистов в различные фирмы и НКО, не то чтобы совсем сломалась, но серьёзно застопорилась.

К массовым протестам президент отнёсся с олимпийским спокойствием: Конституция Соединённых Штатов гарантирует каждому право на высказывание своей точки зрения. Лучше бы, конечно, работать шли, но раз решили побузить — бузите. Отцы-основатели предусмотрели и такую форму участия в общественной жизни страны.

За дело взялись конгрессмены-демократы. Пытаясь всячески затормозить работу новой администрации, они, пользуясь процедурными проволочками, препятствовали утверждению министров и глав силовых ведомств.

Противники Трампа очень надеялись на то, что представители старой республиканской гвардии к ним присоединятся и тогда удастся создать оппозиционную коалицию, лишая президента комфортного большинства в конгрессе.

Либеральный сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер без обиняков рассказал корреспондентам о своих планах привлечь к делу борьбы с Большим Дональдом Джона Маккейна и Линдси Грэма. А там, глядишь, и другие трампоненавистники из числа республиканцев подтянутся…

Не подтянулись. Более того, Маккейн и Грэм, хоть и продолжают на камеры всех телеканалов гневно осуждать нового лидера США за его политику, голосуют строго в соответствии с партийной дисциплиной.

С большим трудом и несколько медленнее, чем рассчитывал Трамп и его ближайшее окружение, проходят утверждение Сенатом ключевые министры. Но всё-таки проходят. Даже бойкот демократами заседаний комитета верхней палаты конгресса по финансовой политике не помешал однопартийцам президента поставить на общее голосование кандидатуры главы казначейства Стива Мнучина и министра здравоохранения Тома Прайса.

Допущен к голосованию полным составом сената и кандидат на пост генерального прокурора (он же в США является главой Минюста) Джефф Сешнс.

Ещё одной неприятной новостью для трампоненавистников стало утверждение в должности госсекретаря экс-главы компании Exxon-Mobil Рекса Тиллерсона. Сенат проголосовал 56 голосами против 43. Один сенатор-демократ (всего сенаторов 100), Мартин Гейнрих, не принял участия в голосовании, а ещё четверо (один из них формально независимый) — Кинг, Манчин, Уорнер и Хейткамп — проголосовали за кандидатуру, которая ещё недавно вызывала шквал критики как из-за отсутствия аппаратного опыта, так и из-за "дружбы с Владимиром Путиным". То есть оппозиционный монолит дал трещину.

Ни протесты на улицах мегаполисов, ни сопротивление в конгрессе, ни критика из Евросоюза не останавливают Большого Дональда. Как не остановили его в своё время ни праймериз, ни партийные интриги, ни нечестная игра медиа, ни электоральная машина Хиллари.

И вот тогда начался бунт бюрократов.

Первое известие о "беспорядках" пришло из Министерства юстиции в понедельник, 30 января. Врио генерального прокурора (назначенная ещё при Обаме) Салли Йейтс отказалась выполнять указ Трампа о временном запрете на въезд в США беженцев, а также визитёров из семи государств Ближнего Востока и Африки, которые были определены ЦРУ как наиболее неблагонадёжные с точки зрения проверки их граждан на предмет принадлежности к террористическим организациям.

Более того, Йейтс распространила среди сотрудников Минюста меморандум, в котором не рекомендовала подчинённым защищать решение администрации Белого дома в федеральных судах, поскольку "указ может оказаться незаконным".

Кое-что в этой ситуации требует пояснения. Прежде всего, стоит отметить, что мятежная мисс Йейтс не из числа так называемых политических назначенцев. Последних назначает каждый новый президент и утверждает сенат. Их срок полномочий заканчивается 20 января — тогда же, когда покидает свой пост старый президент.

Она функционер Минюста, юрист, работающий на Белый дом. Иными словами, бюрократ. В её непосредственные обязанности в числе прочего входила защита решений президента в судах. Это обычное дело. В США суды часто принимают иски против того или иного указа главы государства. На Барака Обаму было подано более сотни таких исков.

Салли Йейтс не только не выполнила распоряжение президента, но и совершила акт саботажа, воспрепятствовав работе своего ведомства.

Разумеется, врио генпрокурора была Дональдом Трампом незамедлительно уволена. Либеральная пресса тут же окрестила это решение президента "вечерней резней в понедельник" (Monday night massacre) по аналогии с увольнением нескольких высокопоставленных сотрудников Минюста 20 октября 1973 года в ходе Уотергейтского скандала, который годом позже закончился отставкой президента Ричарда Никсона, — тогда это называлось "вечерней резней в субботу" (Saturday night massacre).

Намёк на события начала 1970-х был сделан неслучайно. Медиа уже давно пытаются создать впечатление, что новый президент у власти долго не продержится. Чего стоили хотя бы фантазии телеканала CNN об убийстве Трампа и всей правящей верхушки США в день инаугурации! Упоминание же "резни" было призвано вызвать у общественности ощущение близости импичмента.

Между тем обстоятельства 1973 и 2017 годов существенно различаются. 44 года назад президент США противодействовал расследованию, которое проводилось в отношении него самого и его ближайших помощников. Это было прямое нарушение закона, за которое Никсон в конце концов и поплатился. В данном случае прокурор уволен за саботаж распоряжения, которое никакого отношения к текущим расследованиям не имеет.

Заметим также, что в октябре 1973 года получившие противозаконные, по их мнению, приказы (об увольнении спецпрокурора по Уотергейтскому делу Арчибальда Кокса) сотрудники Минюста в знак протеста уходили в отставку. Салли Йейтс же предпочла не покидать свой пост, чтобы использовать его для дальнейшего саботажа политики администрации Трампа.

И в таком образе действий мисс Йейтс оказалась далеко не одинока. Изданию The Hill стало известно, что довольно большое количество вашингтонских клерков — прежде всего из Госдепартамента, Министерства труда, налогового, финансового и природоохранного ведомств — намеренно тормозит исполнение президентских указов.

С политической точки зрения сопротивление бюрократии вполне понятно. В столичном округе живут и работают люди, подавляющее большинство которых (около 87%) на прошедших выборах отдало предпочтение Хиллари Клинтон. Этот округ в последние десятилетия исправно голосует за либералов.

Но электоральными предпочтениями клерки не ограничились. Как выяснила газета The Washington Post, сотрудники по меньшей мере пяти федеральных ведомств сегодня находятся в постоянном контакте с бывшими членами администрации Обамы, разглашая закрытую информацию и советуясь с ними, как лучше всего противодействовать нововведениям и избежать наказания. Многие завели себе анонимные аккаунты в социальных сетях для организации утечек и оперативного обмена информацией.

Американская ассоциация внешнеполитической службы (НКО, действующее в Вашингтоне) на этой неделе распространила памятку под названием "Что вам нужно знать, когда вы не согласны с политикой США". Адресаты — многочисленные сотрудники министерств и ведомств, проживающие в столице.

Кроме того, издание The Hill 1 февраля сообщило, что около девятисот функционеров Госдепартамента поставило подпись под так называемым меморандумом несогласия, который вскоре может быть передан в администрацию. Тема меморандума — иммиграционная политика Белого дома.

Впрочем, выражение несогласия сотрудниками дипломатического ведомства — это вполне легальная форма обмена информацией между руководством страны и "рабочими низами". В ходе предвыборной кампании 2016 года похожее сообщение было отправлено в адрес Барака Обамы и Джона Керри. Но тогда это было "письмо пятидесяти". Теперь речь идёт почти о тысяче человек.

Это даёт представление о масштабе бунта бюрократов. И локаутом данную проблему не решить.

Уволить федерального служащего не так-то просто. Одно дело, когда бюрократ "подставляется" явно, как это сделала Салли Йейтс. Другое дело, когда его саботаж принимает форму проволочек и затяжек или "итальянской забастовки". Вашингтонских бюрократов защищает целый ряд законов, обобщенно называемых "Защитой гражданской службы" (Civil service protection). В отличие от частных корпораций на госслужбе нужны железобетонные доказательства должностных нарушений, чтобы расправиться с клерком-диссидентом.

Частично проблема будет решена, когда свои посты займут утверждённые сенатом ключевые министры, выбранные Трампом. Кроме того, во многие ведомства президент направил на посты замов своих советников, отчитывающихся непосредственно перед руководителем администрации Райнсом Прибусом и главным советником Стивеном Бэнноном. Они станут глазами и ушами Белого дома внутри министерств. Видимо, в сложившейся обстановке они получат распоряжение собирать информацию о нарушениях, допущенных нелояльными сотрудниками.

Впрочем, Дональд Трамп, как опытный бизнесмен и управленец, знает ещё один очень хороший способ, как сломить фронду подчинённых. Этот способ очень часто используется в корпорациях, переживающих серьёзные реформы, которым, как известно, сотрудники всегда сопротивляются. Чем лояльнее сотрудник, чем лучше он встраивается в работу по-новому, тем быстрее он получает повышение и прибавку к жалованию. Наоборот, фрондеры "задвигаются в угол" и нагружаются рутинной работой, занимающей у них всё время (включая личное). Чем выше сопротивление — тем больше сверхурочной работы и меньше денег. Это срабатывает почти всегда. Сотрудник или становится лояльным, или увольняется.

То, что Трамп почти наверняка применит такую тактику в случае бюрократического бунта, ещё 13 января рассказал на страницах издания Commentary министр здравоохранения в администрации Буша-младшего Теви Трой, который дважды встречался с избранным президентом в Trump Tower в декабре и январе.

Но и это, как говорится, ещё не все. Как стало известно консервативному порталу Breitbart, у Трампа в рукаве есть ещё один козырь. В середине января Трамп объявил о том, что персонал федеральных ведомств будет в первый же год сокращён минимум на 20%. Как только сенат разберётся с основными назначениями в администрацию, конгресс республиканского большинства с радостью примет билль о сокращении госперсонала.

Под сокращение могут попасть не то что целые отделы, а ведомства целиком. Разумеется, в ходе оптимизации управленческого аппарата первыми на выход отправятся диссиденты.

Одним словом, вашингтонские бюрократы до сих пор не очень понимают, с кем они связались. С уважением относясь к конгрессу и Верховному суду, то есть к разделению властей, Трамп не потерпит никакой фронды в исполнительной вертикали. А перехитрить Большого Дональда — это задача из разряда "миссия невыполнима". Об этом говорят все, кто с ним когда-либо имел дело.

На место не желающих перестраиваться бюрократов придут новые чиновники, причём почти наверняка из консервативных штатов. И в качестве побочного продукта наведения порядка в министерствах изменится и состав столичных жителей. А это значит, что в 2020 году Федеральный округ Колумбия может проголосовать совсем не так, как в 2016-м.