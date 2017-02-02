Крестовый выход. РПЦ сдерживает уличную активность борцов за Исаакий

Петербургская митрополия Русской православной церкви вчера отказалась благословить массовый крестный ход в поддержку передачу верующим Исаакиевского собора, анонсированный известным православным активистом и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Однако идеи о том, что ситуация требует выхода на улицы для демонстрации сил в противовес противникам передачи, уже вовсю витают в церковных кругах, вплоть до самых верхов.

— В Санкт-Петербургской епархии не благословили проведение крестного хода по инициативе депутата Виталия Милонова, — сообщила вчера вечером руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. — Крестный ход всегда являлся выражением единства людей верующих и объединённых идеей созидания, верностью Богу и любовью к Отечеству. Свидетельством тому проходящий в Северной столице последние четыре года исторический крестный ход по Невскому проспекту в день перенесения мощей святого Александра Невского. Он собирает от 50 до 100 тысяч людей — это общеизвестные факты.

При этом, говорит Родоманова, "в возбуждённой в настоящее время атмосфере Петербурга крестный ход не должен восприниматься как инструмент ответа на немногочисленные протестные акции".

Сам Милонов, заявивший 31 января в "Твиттере", что "единственной разумной формой общественного реагирования христиан в связи с возвращением Исаакия есть крестный ход", сообщил вчера, что отказывается от его проведения в связи с позицией священноначалия.

Однако демонстрируемое православными активистами смирение вряд ли будет бесконечным. О готовности вывести людей на улицы перед этим заявил и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, известный как один из лидеров ультраконсервативного крыла Церкви.

— Если мы, как они называют нас, мракобесы-церковники, захотим, то придёт 100 тысяч народу, а если захотим, — миллион. Это, что ли, нужно? Люди... приедут (также. — Прим. Лайфа) из регионов, — заявил он 31 января в эфире "Вести ФМ" в адрес протестующих против передачи Исаакия.

Сожаления по поводу того, что священноначалие РПЦ не даёт "отмашки" на массовые уличные акции, высказывают и другие видные консервативные православные деятели.

— Совершенно невозможно представить себе столь же жёсткий диалог с властями, как разговор главного героя Соррентино (исполнителя роли папы Римского в недавнем вышедшем сериале "Молодой папа". — Прим. Лайфа) с итальянским премьер-министром, — передачу жёсткого списка условий и прямое обещание сорвать голосование католиков в случае их невыполнения. Проблема не только в том, что патриарха многие православные миряне могут не послушать. Не хватит силы воли, по крайней мере, у того поколения иерархов и духовенства, которое было воспитано в советских коммуналках и посёлках, а потом до смерти боялось даже мелкого регионального чиновника из Совета по делам религий, — с явным неудовольствием писал в статье, опубликованной 1 февраля в журнале Esquire, возглавлявший в 2009–2015 годах Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Аналогичную точку зрения озвучил и известный православный публицист Аркадий Малер, являющийся членом Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия (высшей совещательной инстанции) РПЦ.

— Я не всегда согласен с эпатажными заявлениями отца Димитрия Смирнова, а тем более с их интерпретацией нашими поверхностными журналистами, но если бы священноначалие действительно призвало православных людей выйти на митинг за возвращение Церкви Исаакиевского собора, то весь этот антицерковный карнавал показался статистически исчезающим пшиком, — отметил он 31 января в "Фейсбуке". — Если бы РПЦ действительно занималась уличной политикой и выводила своих сторонников на митинги — именно на митинги, а не на "молитвенные стояния в форме молитвенных стояний", то мало бы никому не показалось.

Однако, отмечает Малер, "в том-то всё и дело, что священноначалие не хочет совершать никаких действий, которые могли бы быть восприняты как способствующие "дестабилизации" и "расколу общества", и надеется на волю Божью и трезвомыслие всех сторон".

Мобилизационный ресурс у православных активистов, вопреки популярным стереотипам, весьма солиден. Свидетельство этому молитвенное стояние в защиту Церкви, проведённое 22 апреля 2012 года у храма Христа Спасителя и собравшие десятки тысяч человек, возмущённых акцией Pussy Riot и защитой кощунниц представителями лево-либеральной оппозиции. Заявив об угрозе в свой адрес со стороны "агрессивного либерализма", Церковь объявила мобилизацию верующих по приходам. Мне лично довелось видеть на этом стоянии выстроенную практически по-военному чётко колонну прихожан отца Димитрия Смирнова (недаром в 2011–2013 годах он возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями) во главе с ним, и признаюсь — это производило впечатление.

В том же Петербурге православные консерваторы могут опереться и на такой ресурс, как поддержка обратившихся к религии популярных рок-музыкантов: например, фронтмена группы "Алиса" Константина Кинчева, ранее делавшего красноречивые жесты в сторону выступлений правых футбольных фанатов, тысячи которых вступили в столкновения с ОМОНом на Манежной площади 10 декабря 2010 года. В рядах националистов Кинчев весьма популярен благодаря песням вроде "Небо славян", где он поёт о том, как "нас гнёт ярмо басурман".

Пока что эта сила смиряется, надеясь на то, что, как подчеркиваёт Малер, священноначалию РПЦ удастся разрешить ситуацию вокруг Исаакия путём переговоров. Однако надо понимать, что терпение консервативных кругов (а РПЦ по определению консервативна) не безгранично.