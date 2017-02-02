Дуракам закон не писан?

Политолог Андрей Тихонов — о том, что, проявляя неуважение к закону, Навальный может распрощаться с амбициями большого политика.

Блогер Навальный любит кичиться своей причастностью к миру юриспруденции. В 1990-е он получил юридическое образование, а в XXI веке даже какое-то время числился адвокатом, хотя в реальности никаких дел не вёл.

Сейчас в профайле Навального на сайте московской коллегии адвокатов стоит невесёлый штамп "Статус прекращён". Впрочем, вопрос о том, какой из Навального юрист, уже неактуален. В конце концов, Ленин тоже на адвокатской ниве не преуспел, зато вошёл в мировую историю как величайший политик.

Для Алексея Анатольевича Владимир Ильич, конечно, не является примером, но против фактов не попрёшь — блогер тоже хочет из неудачливого юриста стать главой государства. Своих президентский амбиций Навальный с недавних пор не скрывает.

Тем удивительно, что первые свои публичные шаги в качестве "кандидата в президенты" блогер начинает с крайне сомнительных заявлений, демонстрирующих полное пренебрежение законом.

Так он заявил, что не намерен исполнять решение суда по поводу подписки о невыезде. Неуважение к закону Навальный показал и в ходе дебатов с Артемием Лебедевым в эфире телеканала "Дождь". Навальный предложил бизнесмену раскрыть данные о его участии в сделках в качестве субподрядчика, в нарушение законодательства.

Навальный какой-никакой юрист и обязан это осознавать. Вместо этого складывается ощущение, что экс-адвокат просто бравирует своей мнимой безнаказанностью. Конечно, отношение Ленина к законам Российской империи тоже было неидеальным, но оно базировалось на идеологической основе. Навальный же вроде бы не революционер, а вполне себе либерал, и уважать законодательство ему положено по чину.

Однако на деле он ведёт себя как анархист-максималист и пропагандирует среди своих сторонников лютую махновщину. Нетрудно себе представить, что произойдёт, если таких навальных допустить к власти. Не имея никакого уважения к закону и собственности, они начнут свой "чёрный передел".

Будут немедленно составлены списки плохих бизнесменов, а революционные тройки из читателей "Роспила" будут вершить свой суд, скорый и несправедливый. Но на самом деле своими поступками Навальный просто дискредитирует себя и лишается каких бы то ни было шансов на то, чтобы в реальности стать кандидатом в президенты.

Боюсь, что нынешнее поведение блогера — отнюдь не крайняя точка радикализма, и мы увидим новые акты неповиновения и призывы к "гражданскому сопротивлению". А в нашей стране, исчерпавшей, как известно, лимиты на революцию, это приговор любому политику.