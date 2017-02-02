Навальный должен сидеть, потому что сам этого хочет

Намедни все эти наши либеральные интернеты, социалочки и прочие разные рукопожатные и неполживые блогеры разразились уханьем и кряканьем по поводу очередной серии нескончаемого сериала под названием "Как Алексей Навальный монетизирует деятельность интернет-тролля посредством российского правосудия". Поездка светоча либерального креативного класса в Киров с промежуточной остановкой в безымянном московском "Бургер кинге" на самом деле знаменует собой важную веху в политической деятельности грозного "разоблачителя коррупционеров". Навальный в этот раз рискует не просто попиариться на очередном, как ему кажется, условном приговоре, но и получить совершенно реальный срок, тем более что прикладывает к этому серьёзные усилия.

Несмотря на внешнюю браваду по поводу тех или иных решений Европейского суда по правам человека, которые могли — тут надо честно признаться — поправить какие-то мелкие огрехи административного производства на уровне мирового судьи, стратегически Навальный потерпел ряд серьёзных политико-юридических поражений, которые стали итогом его зазнайства и жлобства либо результатом слепой уверенности, что уж его-то точно не тронут по причине широкой медийной раскрутки.

Во-первых, дело по "Кировлесу" не отменено и не пересмотрено автоматически в пользу Навального, а направлено на пересмотр, что даёт ненулевую возможность вынесения по итогу нового процесса обвинительного приговора. Прежний глава субъекта Никита Белых, в бытность советником у которого Навальный и совершал инкриминируемые ему следствием хищения в "Кировлесе", сам сидит в СИЗО по обвинению во взяточничестве. В своё время председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже распекал местных следователей за закрытие уголовных дел против Навального и прямо говорил о политической крыше. Теперь её нет, и крайне интересно будет посмотреть на ход беспристрастного судебного разбирательства, за свободу которого от "телефонного права" так ратует сам Навальный.

Ну и, во-вторых, что самое важное — Навальный своим демонстративным неуважением к суду, отказом соблюдать подписку о невыезде напрашивается на то, чтобы суд ему определил заключение под стражу. По-моему, власти и так слишком долго миндальничали и нежничали с "известным блогером", любой другой на его месте давно куковал бы в изоляторе.

Ну а после его совершенно законного водворения на нары, где он на практике получит урок из сферы уголовно-процессуального права, суду следует вынести ему справедливый приговор, и этот приговор с высокой долей вероятности может быть реальным сроком в колонии.

Суду в Кирове можно пожелать только одного — просто сделать свою работу и дать наконец Алексею возможность применить навыки лозоплетения.