Кто пошёл бы на эту "Матильду"? А теперь придётся

Публицист Линн Ханова — о том, почему от художественного фильма нельзя требовать исторической достоверности.

Кажется, "Матильду" ждёт то же самое, что случилось с фильмом "Викинг", только с обратным знаком.

Красивое, в общем-то, кино про суровых бородатых протославян могло бы пройти без всплеска, если бы "Викинг" не пытались продавать как чуть ли не документальный фильм с зашкаливающей исторической достоверностью. Невзирая на множество историков, указывающих на множество исторических ляпов и несоответствий имеющимся археологическим свидетельствам. Однако не видать бы "Викингу" миллионных сборов, если бы не скандал. Скандал, созданный маркетологами, которые клялись семо и овамо, что всё именно так и было, прям как будто сам в десятом веке побывал.

С "Матильдой" вышло наоборот: Алексей Учитель, как нормальный работник "фабрики грёз", и не предполагал, наверное, что кто-то увидит в его творении попытку исторической достоверности. Но Наталья Поклонская, уже прославившаяся своим нездоровым увлечением личностью Николая II, очевидно, не видит разницы между учебником истории и книжкой комиксов.

А вслед за ней вспылили христианские активисты, которым, как водится, только палец покажи: Николай II, разумеется, в порочных связях с какой-то там балериной замечен быть не мог, а уж принимать участие в каких-то там эротических действиях — тем более. Сексом он занимался только в миссионерской позе с выключенным светом, и вокруг него всегда распускались цветы и собирались птички и белочки.

Так что теперь неравнодушные граждане требуют предварить "Матильду" предисловием, рассказывающим, что на самом деле всё было совсем по-другому.

Кажется, абсолютно всем (кроме депутатов Госдумы и активистов РПЦ) очевидно, что такое предисловие уже есть. Оно встречает вас сразу при входе, когда вы пытаетесь посмотреть фильм на большом экране. Видите? Вот там, наверху, большими светящимися буквами написано: "КИНО".

Кино вообще безжалостно к историческим личностям. Есть же и "Последнее искушение Христа" Скорсезе, и не так давно переснятый Бекмамбетовым "Бен Гур". А ещё есть "Калигула" Тинто Брасса. А Тарантино вообще недавно убил Гитлера. Если кто-то воспринимает фильм "Иван Грозный" Эйзенштейна как портрет реального Ивана Грозного или "Дантон" Вайды как правду о Французской революции — это либо катастрофическая нехватка образования, либо психическое расстройство.

Дж.Р.Р. Толкиен, большой специалист по вымышленным мирам, писал, что даже маленькие дети прекрасно понимают разницу между сказками и реальностью. Они спрашивают "Мама, а драконы существуют?" только потому, что хотят услышать в ответ "Нет".

А вот наши цензоры, похоже, не дошли в развитии даже до детей дошкольного возраста. Раз такое дело, надо, что ли, обязать кинотеатры печатать специальные билеты — только для депутатов и активистов — с предупреждением: "Всё, что вы сейчас увидите, называется кино. Оно не всамделишное, это всё придумано, и персонажи на экране тоже ненастоящие. Супермена не существует! И Деда Мороза тоже!".

Пора бы уже научиться отличать историческое кино от документального.

Но Наталья Поклонская — совсем другое дело. Она вступилась не за историческую правду, а за Николая Второго. И это будет посильнее, чем Фауст Гёте. Не надо недооценивать фанаток. Вы битломанок видели? Юные хрупкие барышни, взятые в достаточном количестве, ради своего кумира способны сносить бетонные стены и зубами рвать колючую проволоку. Я всё понимаю, я сама такая же. Если кто при мне скажет хоть одно плохое слово про Бенедикта Камбербэтча, глаза выцарапаю. Но меня никто в Госдуму не пускает. И правильно.

Понимала ли Наталья Поклонская, как аукнется фильму её обида за кумира? Как депутат Госдумы — должна была понимать. Всё-таки политик, а не девочка-фанатка с Tumblr или "ВКонтакте". Собрать группу таких же фанаток Николая II, обмениваться фоточками своего кумира и вздыхать, что нельзя попросить автограф, — это одно дело, а вот провоцировать религиозный скандал — совсем другое.

Вместе с тем суд, разбирательство в Генпрокуратуре — мало что могло создать фильму такой шикарный эффект Стрейзанд. Который пока что остаётся единственным действенным способом привлечь зрителя на российское кино.

Ну, кто иначе пошёл бы смотреть эту "Матильду"? А теперь придётся пойти.