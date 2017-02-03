Снизить неэффективные госрасходы — раз. Вывести бизнес из тени — два

Экономист и политический деятель Никита Исаев — о том, как решить финансовые проблемы ПФР без того, чтобы повышать пенсионный возраст россиян.

Повышение пенсионного возраста неизбежно. Неизбежно в силу того, что этого требует в том числе и состояние российской экономики. Хочу отметить, что речь идёт именно о неизбежности, а не необходимости.

Почему? Не то чтобы это вредность чиновников (хотя имеет место и вредительство). Это произойдёт из-за отсутствия желания пораскинуть мозгами в поисках источников финансирования.

Дело в том, что пенсионный фонд сейчас обеспечивает себя сам примерно наполовину. Так было и до кризиса, но теперь положение усугубилось. И даже после того, как ПФР получит деньги из федерального бюджета, останется дефицит. Вот ради этого "пробела" и затевается повышение пенсионного возраста. Меньше людей выходит на пенсию — меньше расходы фонда. Вообще нет пенсионеров — прекрасно.

Количество новоиспечённых пенсионеров растёт с каждым годом. А значит, и денег на пенсионное обеспечение требуется всё больше. Денег, которых у правительства нет. А откуда им взяться, если единственный чёткий план на ближайшие 3 года, который озвучил Медведев, — проведение приватизации на 17 млрд рублей? Два условных "Захарченко" на 3 года — вот, оказывается, на что проживём. А чиновники всё старательно отнекиваются, хотя давно пора известить людей о предстоящих реформах и дать время подготовиться. Это лучше, чем прятаться в кусты, а потом устраивать всем холодный душ.

Все развитые страны прошли через повышение пенсионного возраста. Но в Европе, например, и продолжительность жизни больше, и у людей, как правило, есть несколько добровольных накопительных пенсий. Там уровень жизни позволяет людям самим обеспечить себя в старости.

В наших условиях такой вариант невозможен: все деньги у подавляющего большинства населения уходят на еду, оплату ЖКХ, изредка одежду и, если очень повезёт, на недолгий отдых. Откладывать на старость просто нет возможности. Так что ответственность за пенсионное обеспечение полностью лежит на государстве. А оно сейчас, по большому счёту, просто прикрывает свои предыдущие ошибки в экономической политике, затыкая образовавшиеся дыры в бюджете за счёт простых граждан. Но беда в том, что и повышение пенсионного возраста на 0,5 года даст экономию лишь около 30 млрд рублей в год — явно недостаточно для покрытия дефицита бюджета.

Другого сопоставления расходов и доходов, кроме как повышение пенсионного возраста, правительство сейчас не видит. А оно существует!

Для обеспечения стабильного пенсионного обеспечения есть два простых и продуктивных направления работы: это снижение неэффективных госрасходов и вывод бизнеса из тени. Именно тут кроется возможность финансирования пенсионного фонда в полном объёме.

Государство на госзакупки тратит колоссальные средства: только госучреждения тратят более 6 трлн рублей в год, а вместе с закупками госкомпаний эта цифра доходит до 25 трлн рублей. Если исключить закупки ненужных предметов роскоши и просто мошеннические контракты, то без ущерба для развития страны можно сэкономить 1–1,5 трлн рублей и решить проблему пенсий. Причём необходимые изменения давно известны. Только никто не хочет их внедрять — это было бы всё равно что пчёлы против мёда.

Вывод же бизнеса из тени позволит снизить потребность ПФР в дополнительной подпитке. У нас 15 млн нелегально самозанятых (то есть тех, кто работает потихоньку сам на себя и не платит налоги), 11% наёмных сотрудников вообще не имеют никакого оформления и за них не идут отчисления в социальные фонды. А про десятки миллионов людей, получающих часть зарплаты в конверте, уже можно и не вспоминать. При этом только оформление ИП для половины нынешних "нелегально самозанятых" позволит с лихвой покрыть нынешний дефицит пенсионного фонда.

Когда-нибудь, надеюсь, и в нашей стране условия жизни будут на таком уровне, что для людей безболезненно пройдёт повышение пенсионного возраста. Но уж точно не во время кризиса. Первая задача — обеспечить пенсионеров стабильными выплатами сейчас, вернуть накопительную часть пенсии, основу благополучия пенсионеров во всех развитых странах.

Поздний уход на пенсию должен сопровождаться какой-то альтернативой, чтобы люди элементарно могли свести концы с концами. Пока же мы не видим ни реформ, создающих новые рабочие места, ни повышающихся доходов — сейчас они, наоборот, стабильно снижаются. Сокращение доходов опасно не только для людей, но и для развития экономики. Так и до коллапса социальной сферы недалеко.

Если этот снежный ком не остановить сейчас, то потом он на своём пути сметёт остатки доверия граждан к власти, а следом может зацепить и политическую систему.