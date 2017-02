Беркли: огонь по свободе слова

Журналист Игорь Мальцев — о том, как прогрессивные американские студенты дискредитировали свои идеалы применением насилия против свободы слова.

В университете Беркли бьют стёкла, поджигают что попало, избивают людей на улицах, орут Fuck police и развлекаются в таком же духе по полной программе. Такого тут не видели со времён бунтов 1960-х годов. Правда, тогда студенты бунтовали против Вьетнамской войны. Что такого страшного случилось вчера?

А всё просто: в одном из кампусов была заявлена лекция на 500 человек Майло Яннопулоса — общественного активиста и открытого гея. И что же подвигло этих милых студентов, интеллектуальный авангард американского общества, на мелкие и крупные правонарушения — попрыгать и поджечь Alma Mater?

Майло может сколько угодно бороться за права геев, но у него перед прогрессивной общественностью есть один недостаток: он говорит не то, что они хотели бы услышать. Этот британец, политический деятель пишет и говорит об опасностях ислама, о конъюнктурном феминизме и о прочих жуликах, которые эксплуатируют чистые и правильные идеи. А самое большое его преступление в том, что он работает в издании, которое поддерживает свежеизбранного президента США. Свои мысли он доносит письменно на сайте Breitbart и в виде публичных выступлений.

Калифорнийский университет в Беркли всегда был оплотом свободы слова и очень этим гордился. Но, похоже, что как это и принято у левых интеллектуалов, свобода слова трактуется ими только как возможность высказывать что угодно ("Я думаю о том, чтобы взорвать Белый дом", — певица Мадонна) только для себя правильных и любимых.

Я даже готов допустить, что если бы республиканский кандидат проиграл, то его сторонникам с гримасой снисходительности тоже бы разрешили что-то там жалостливо вякать. Свобода же. Но вот напасть какая — он выиграл.

А вот этого уже приверженцы свободы для себя любимых стерпеть не смогли. И не могут. В свободное слово, которому даже не было шансов вырваться наружу, запузырили кирпичами в окна и кулаком в морду. Прекрасно. Люди даже не понимают, что предаются сеансу саморазоблачения, и их правильные слова о равенстве, свободе и интеллекте ни черта не стоят. Даже если напротив сидит культурный либертарианец, как себя позиционирует сам Майло.

Но дело даже не в нём. Дело в том, что если вы против свободы слова, если вы готовы применить насилие и беспорядки против слова, то грош цена вашим правильным словам. Если птица ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка и затыкает всем несогласным горло, то скорее всего эта утка и есть самый главный Гитлер-Шитлер.

Ну, хорошо, пожгли, разбили морды, стёкла и собственную репутацию демократов, а дальше что? А дальше начинается самое интересное. Руководство университета тут же наваяло заявление, что, дескать, таким вещам не место в цитадели свободы слова, бла-бла-бла. Эти парни чуяли, что случится дальше.

Дело в том, что государство из денег налогоплательщиков, в том числе и тех самых воняющих потом фермеров из Айовы, которые так ненавистны господам студентам, даёт университету 2,8 миллиарда долларов на исследования — 51 процент всего бюджета. А федеральные агентства National Institutes of Health и National Science Foundation предоставляют 80 процентов контрактов и грантов для университета Беркли. Университет руководит Lawrence Berkeley National Laboratory, которая в одно рыло потребляет 700 миллионов долларов из федерального бюджета. Программа помощи студентам только в 2014 получила 1,6 миллиарда долларов. А медицинское обслуживание студентов и преподавателей обходится государству в 2,8 миллиарда долларов в год. Неплохо, да?

А потом приходят полторы тысячи особо активных студентов и начинают громить всё подряд, включая сам университет, чтобы не допустить лектора до аудитории. Со словами "Мы не допустим марионеток (в оригинале — tool) фашистского режима Трампа выступать где бы то ни было в Калифорнии".

Дети, как мало вы знаете о фашизме. Наверное, давно в зеркало не смотрелись. А теперь смотрите сюда: If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view — NO FEDERAL FUNDS? — написал Трамп в Twitter.

То есть, если вы не понимаете, что такое свобода слова, и отвечаете на неё насилием, то интересно, чего такого вы наисследовали на 2,8 миллиарда долларов в год? Похоже, что федеральные деньги вам не нужны, езжайте домой, в Лос-Урюпинск, и нанимайтесь учителями в сельские школы. Логично?