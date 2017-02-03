Если проехать работу

Виктор Тимошкин — о том, что скрывается за непреодолимым желанием, возникающим по пути на работу.

Если выйти из дома с утра пораньше, то, кроме сосулек, снега и людей, спешащих на работу, можно встретить удивительных существ с лицами цвета красного кирпича. Невольно приходит мысль в голову, что если положить их друг на друга, то получится обычный кирпичный дом, который не отличишь от настоящего. Может, все кирпичные дома построены из таких людей?

А ещё на улице страшно тянет проехать мимо работы и поехать дальше, по прямой. Говорят, что если ехать мимо работы, то можно приехать в чудесное, волшебное место, где работать никогда не надо и можно жить прямо на улице. Там вечное солнце, всегда тепло и трава такая густая и такая вкусная, что её можно есть вместо бабушкиных оладий. Говорят, дескать, так и едят зелёную травку, ничего больше не надо. А ещё можно заниматься чем хочешь и, если не наигрался в детстве с дождевыми червяками или пустующими бетонными сооружениями, то там этим можно заниматься целую вечность, ни на что более не отвлекаясь. Голода там никто не чувствует, как и жажды, но если очень хочется, то можно напиться киселём, который идёт вместо дождя.

Ещё говорят, что если уж очень хочется заняться чем-нибудь, то это сразу там появится. Будь то литейный завод или курьерская служба. Говорят даже, что там не надо торопиться на работу, только шаг сделал — и ты на ней. В любое время дня и ночи, если очень хочется. И все такие приветливые, что даже человека не успеешь увидеть, а кто-то обязательно поздоровается, а может и руку пожмёт, дружески ударит по плечу. Место лучше не найти. И все так счастливы, что вечером берутся за руки, водят хороводы вокруг горящей бочки. А в бочке горят деньги — доллары, евро, и прочие фантики. И все беззаботно смеются.

В общем, принимаешь решение проехать дальше. Собираешь авоську. Чистые трусы, майку, носки, футбольный мячик. Выбрасываешь ключи от квартиры — больше не понадобятся. И тут просыпаешься от звонка — пора на работу. Вызывают пораньше. Завал. Просят ещё и задержаться с утра пораньше. И работаешь, самое главное, на конечной.