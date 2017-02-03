Лексус и Вован уделывают НАТО

Публицист Антон Котенев — о том, что современные политики стали неотличимы от пародий на себя.

Было время, когда нам казалось очевидным, что о политике мы знаем далеко не все. Да, есть пресса, есть папарацци, есть всевозможные утечки, но все-таки самое главное происходит за закрытыми дверями, при выключенных микрофонах. Вот как общаются между собой первые лица государств и могущественных международных организаций? Для публики это было секретом.

Однако в последние несколько лет ситуация кардинально изменилась. В большую политику пришли хакеры, анонимные шутники из интернета и, конечно, телефонные хулиганы. Дмитрию Медведеву задают на пресс-конференции вопрос о шагающих человекоподобных роботах, Дональда Трампа на полном серьезе троллят какой-то кулстори с имиджбордов, но тяжелее всех, конечно, приходится украинским политикам.

Они просто сами по себе настолько смешные, что телефонные розыгрыши с их реальным или мнимым участием не сильно отличаются от официальных заявлений.

Итак, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу позвонили от лица Порошенко. Очень просились в североатлантический альянс. Дергали за фалду, делали грустное лицо: «Дяденька, купи мороженку! Ну пожа-а-а-алуйста». Не надо быть мастером перевоплощения, чтобы сымитировать президента Украины. Все и так досконально знают, как он ведет себя с сильными мира сего: канючит, подлизывается, жалуется на Россию.

Конечно, до определенного момента мы могли бы говорить, что это все-таки упрощение, стереотип, местами откровенная пародия. Но вот же – пранкеры раз за разом доказывают, что именно так все и устроено на самом деле.

У Столтенберга даже не возникает подозрения, что на самом деле Порошенко — более серьезный, менее наглый, не настолько прямолинейный. Он разговаривает с ним терпеливо, как с маленьким. Принять Украину в НАТО? Нет, милый, не сейчас. Ну почему ты такой нетерпеливый? Сначала надо вырасти большим-пребольшим, закончить детский сад, школу и тогда, может быть, я разрешу тебе посмотреть этот страшный фильм. А Россия — плохая, плохая, да. Бяка. Но в пионерский лагерь на лето все равно придется поехать! Давай, не хнычь, чего ты развел нюни как девчонка?

А в голове при этом: «Да господи ты боже мой, у тебя гражданская война в стране — какое НАТО? Ты понимаешь, что это ты поехавший? Ты, а не я?».

Очевидно, что чуть менее чем все мировые лидеры именно в таком тоне с Порошенко и разговаривают. Это не шутка, не пародия, не пропаганда. Это реальное место Украины в европейской семье народов.

Как верно заметил Столтенберг, со своими задачами внутри страны администрация Порошенко справляется, мягко говоря, не очень хорошо. Реформы буксуют, бюджет разворовывается, цены растут, уровень жизни — как в некоторых африканских странах.

Недавно интернет облетело фото боковушки в плацкартном вагоне. Понятно, что она была сломана, это же Украина. Но чем подперли сиденье? Не доской, не бруском каким-нибудь, а натуральной чуркой, пеньком из леса. Вот это примерно и есть уровень Украины — пеньки.

Но если внутри страны украинские власти не делают ничего, а единственное, что производят — это лулзы, то может вообще им куда-нибудь уже рассосаться? Вован и Лексус запросто заменят и Порошенко, и его администрацию, и Верховную раду.