Мы опять его теряем, чтобы снова найти

Журналист Владимир Кулистиков — о явных и тайных смыслах, заложенных в словах Александра Лукашенко.

Скандал в союзном семействе. Погранпосты между Россией и Беларусью. Лукашенко готов перехватить у Путина руль и урегулировать конфликт на Востоке Украины от имени союзного государства. При этом просит Брюссель признать Беларусь частью Европы, независимой от России.

На очередные минские эскапады не реагируют ни Администрация Президента РФ, ни МИД РФ, а только лишь ФСБ. Что поделать, границу в ответ на безвизовый въезд в Беларусь граждан самых разных стран контролировать надо. А выдержка остальных объяснима. В Москве давно привыкли: строптивый хозяйствующий субъект облекает довольно простые экономические запросы в самые разнообразные политические формулы.

Президент Лукашенко на пресс-конференции не скрыл своего бизнес-недовольства. Российская сторона, по его мнению, дискриминирует знаменитый МАЗ , желая взять под себя какие-то особо продвинутые белорусские предприятия, не собираясь ничего сделать для их выхода на широкий международный рынок.

Главная обида всё-таки за кадром. Это "Северный поток — 2", который может поставить под сомнение выгодный статус страны-транзитера.

В общем, список белорусских претензий для предстоящей встречи в верхах готов. И можно с уверенностью сказать, что Путин отнесётся к нему серьёзно. Последний стратегический союзник в Европе того заслуживает. Цена таких союзов — величина договорная, главное, что её так или иначе платить нужно.

Риторические реверансы Лукашенко в адрес Брюсселя и его скрытую критику России в украинском вопросе, конечно, следует пропустить. В конце концов нельзя упрекать представителя постсоветской элиты в желании уравняться в правах с западными лидерами — у нас это желание тоже не изжито.

В целом, Лукашенко демонстрирует в отношениях с Россией привычное мастерство. Но привычка иногда подводит. Президент Беларуси на пресс-конференции вдруг воспроизвёл затёртый мем своей исключительной популярности в российских регионах. Увы, это в прошлом. В бессмысленной гонке с Путиным Александра Лукашенко обошёл Дональд Трамп.