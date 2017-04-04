У терроризма теперь точно нет ни лица, ни нации

Всем известные события в Санкт-Петербурге повлекли за собой множество вопросов. Чем вызван теракт? Почему в Санкт-Петербурге? Кому потребовалось убивать невинных людей?

Кто-то место связывает с приездом главы государства, а причины — с активной внешней политикой в борьбе с терроризмом. Кто-то в первые часы начал обвинять новую оппозицию в России в страшных событиях, а место сравнивать с недавним поджогом штаба Навального. Однако независимо от причин теракта всех интересовал главный вопрос: кто?

3 апреля в Санкт-Петербурге произошёл теракт в метро По последним данным, 14 человек погибли, 49 пострадавших до сих пор находятся в стационарах Фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko

В первые часы после теракта СМИ начали публиковать фото предполагаемого террориста-смертника. Борода, чёрная одежда, поход в мечеть перед терактом — всё сходилось.

Ещё одно фото подозреваемого в теракте.

Вообще не араб и не исламист, да. pic.twitter.com/RzkueaBU4f — ŁØŁØ (@Maxi_Sar) 3 апреля 2017 г.

Потенциальный "исламист-террорист-смертник" уже начал "поджигать пуканы" комментаторов, и Интернет начал пестрить призывами в поддержку введения визового режима и негативного отношения к любым наглядным проявлениям религии мусульман.

пора отменять мораторий. и вводить визовый режим с среднеазиатскими соседями. — Андрей З (@z_andrey77) 4 апреля 2017 г.

Каково же было удивление людей, когда в Интернете появились сообщения, что подозреваемый якобы сам явился в полицию, чтобы заявить о своей невиновности. И ведь буквально в это же время появляется фото другого предполагаемого террориста, который оставил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания".

Вот тогда настал момент задуматься и понять. Все мануалы по избежанию вероятного теракта в метро по признаку подозрительной внешности, по национальному признаку пошли по ветру, причём это мягко сказано. На фото изображён обыкновенный житель любого российского города-миллионника с рюкзаком за плечами, в модной весенней шапке и куртке. Так что же в таком случае поможет отличить потенциального террориста-смертника от обыкновенного человека, спросите вы? В современном мире — ничего.

Фото нового подозреваемого, кстати, страшнее предыдущего. Не "страшный исламист с бородой", а хипстер в парке и очках, неотличимый от толпы. — Mikhail Svetov (@msvetov) 3 апреля 2017 г.

Единственное, как можно успокоить людей, которым приходится ездить на метро, — статистика терактов показывает, что в крайних вагонах их присходит меньше всего. Так что если ваша "хата" обычно "с краю", почему бы не выбрать и вагон по такому же принципу? Только не пугайтесь, если рядом сядет мужчина с рыжей бородой и в чёрной рясе — возможно, именно ему теперь ездить на метро страшнее, чем вам.