Украину поправили. Европа больше не хочет вестись на жульничество Киева

Публицист Антон Котенев — о том, что организаторы "Евровидения" устали от трюков Киева и готовы перенести конкурс в Берлин.

Разыграв организаторов "Евровидения", наши пранкеры выяснили кое-что интересное. Оказывается, украинскую певицу Джамалу могли вообще не пустить на прошлогодний турнир. Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре на голубом глазу рассказала, что если бы она услышала песню до начала конкурса, то ни на какое "Евровидение" Джамала бы не поехала. Более того, Дельтенре призналась, что если на Украину не пустят российского участника, конкурс вообще перенесут из Киева в Берлин.

Можно только поприветствовать их желание помочь Украине, как-то предупредить страну о последствиях необдуманных решений. Но если начистоту, то организаторы конкурса тоже выглядят порядочными идиотами. Только подумать, солидная международная институция вынуждена ставить на место премьер-министра безумной европейской страны, который опасается, что на песенный конкурс под видом поп-исполнителей проникнут российские шпионы. Ведь Дельтенре даже не удивлена: Лексус с Вованом настолько попадают в тон украинской политической риторики, что в один прекрасный день смогут полностью заменить правительство этой несчастной страны.

Да и как это вообще возможно, чтобы руководитель конкурса не ознакомился с крайне резонансной композицией от участника, не вылезающего из топа новостей? Украина — это же не Норвегия и не Черногория.

Складывается очень неприятное впечатление, что на тот момент Джамалу допустили до конкурса именно по политическим мотивам, прекрасно понимая, что все декларации украинской стороны невразумительны. Бывают такие моменты, когда удобно в упор не видеть очевидного.

Что ж, год назад европейцы были рады обманываться, а сейчас — надоело. Сейчас вышиватников хочется поставить на место и приходится придумывать странные оправдания в духе "Мы случайно, мы проворонили, нас обманули".

В общем, всё довольно предсказуемо.

В публичном поле Украине продолжают улыбаться, пусть и несколько натянуто. На деле же никто давно не скрывает колоссального раздражения, которое вызывает страна-гопник, страна-воришка, страна-шантажист.

Это ведь надо додуматься! Три года нахраписто добиваться дружбы с Европой: виснуть на шее, хвататься за фалду, биться в истерике, умолять, угрожать, а потом — раз, и самим все испортить. Они вообще как себе это представляют? На полном серьезе думают, что для европейцев территориальная целостность Украины важнее, чем честное и равноправное участие в конкурсе всех исполнителей? Ну так это неверно!

Можно только догадываться, с какой гадливостью европейское общественное мнение восприняло решение Украины о запрете на въезд для Юлии Самойловой. Хорошо ещё в Европе не читают украинских блогеров, которые до сих пор не могут остановиться — всё придумывают, как ещё можно было бы унизить российскую участницу.

Задержать и арестовать? Задержать и выдворить из страны? А, может, просто вымазать дегтем, вывалять в перьях? Пусть встанет на колени и у каждого украинца попросит прощения! За Крым, за Донбасс, за пацанов, что в АТО полегли! Зелёнкой её и в мусорный бак! Вот это — настоящая Украина.

Но для Европы эти обычно изображают кое-что другое. За годы бомжевания у порога приличных домов украинцы научились имитировать гуманистическую риторику современного Запада, сосредоточенную на темах другого, меньшинств, угнетённых, на поиске диалога и взаимопонимания.

В прошлом году украинцы отменно взяли на гоп-стоп европейских олухов, продав им антироссийскую агитку под соусом "плача о насилии и несправедливости". Джамала тогда ходила и всем рассказывала, что в песне "1944" никакой политики нет. Прописью: в песне о депортации крымских татар под названием "1944", написанной через два года после острого территориального конфликта России и Украины, нет никакой политики.

Да и все украинцы невинно хлопали глазами: "Ну что вы, никакой политики!". И только после конкурса Порошенко признался: "Ну, изначально песня называлась "Крым наш"". Что называется "Обманули дурака на четыре кулака!". Ну, как обманули… "Дураки" сами посчитали нужным обмануться.

Вот что значит сплочённость нации! Понимая политическую необходимость, складно врать всему миру, до тех пор, пока не получишь желаемое! Но даже самый ловкий и наглый воришка не может бесконечно втирать очки окружающим. Всему есть предел.

Раздражение, которое нарастало очень долго, вот-вот достигнет критической точки и тогда Украину не просто щелкнут по носу. Тогда с ней попрощаются. Будут жить свободно, национально — как косовары.