Почему "вДудь" сДулся?

На YouTube два месяца назад появилcя новый проект в формате "шоу-интервью", который называется "вДудь" — в честь фамилии интервьюера Юрия Дудя. Почему-то именно на выпуске с Николаем Соболевым он "сдулся". Журналист Алексей Дюков объясняет, в чём причина, правда не "в трёх предложениях".

Новаторский подход, неудобные вопросы, скептическое отношение ко всем ответам. Именно так можно охарактеризовать шоу "вДудь". Амирану (Дневник Хача) уже пришлось пооправдываться за свои доходы, Басте —объяснять, почему конфликт с "Немагией" был важен, а Ресторатору — рассказать, на какие шиши была куплена новая "бэха". Но ничто не сравнится с выпуском с Николаем Соболевым.

Откатимся немного назад, когда был выпуск с Амираном, комментаторы правильно отметили, что просто не ждали от героя таких правильных вопросов в ответ, свою реакцию на которые Дудь просто не вставил в своё шоу. Так называемое fataliti Амиран нанёс, когда сказал, что Дудь просто скоро останется без гостей, если продолжит их оскорблять.

На самом деле подготовка к интервью у Юрия занимает довольно-таки продолжительное время — об этом он упоминал и на своей лекции на фестивале TIME CODE — 2016. В этом же выступлении он заявил, что с гостями на интервью "нельзя общаться по-разному" независимо от их "веса" и статуса, однако с Николаем Соболевым почему-то всё пошло не так.

Если вкратце о выпуске: Соболев ответил на все вопросы, как мог. Выслушал все и ответил на все, не проявляя никакой агрессии или ответного сарказма. Дудь подготовился к интервью, как обычно, шикарно, но в этот раз не обошлось без эмоций. Все неудобные вопросы задаются с ноткой презрения в голосе, а уточняющие с ещё более выдающей себя насмешкой. Каждый раз Дудь пытается преподнести Соболева исключительно с негативной стороны, тем самым представив его в образе лицемера и себялюбивого пустозвона.

Так где же объективность и непредвзятость, о которой всё так же рассказывает Дудь на своей лекции? Откуда появился этот непрофессионализм? Дело, вероятнее всего, в том, что целевая аудитория канала "вДудь" изначально ждёт от своего кумира не только неудобных вопросов, но ещё и такой же точки зрения по отношению к респонденту, как и у самих себя.

я не фанат Соболева,но тут вскипело.

Интервью с ним на "вДудь":террор пренебрежением логикой.

"Приписывание утверждений"-основное оружие. — Светлана (@koidsumi) 5 апреля 2017 г.

То есть, по мнению ЦА (целевой аудитории. — Прим. Лайфа):

Ресторатор — мало интервью — было бы любопытно узнать больше;

Шнур, он всегда говорит "годноту", но можно отнестись и покритичнее;

Соболев в их понимании — пустозвон и лицемер, который получил хайп на "Пусть говорят", — но зачем предвзято относиться?

Вот здесь и возник диссонанс у подписчиков с каналом. Когда Юрий решил действовать радикально и по максимуму обличить во всём, в чём только можно и нельзя Соболева. Но главная ошибка была допущена в конце.

В последних двух минутах Юрий объясняет Соболеву, почему тот — кЭп и занимается "пустословием". Николай начинает судорожно мять пиджак и соглашаться в чём-то с Дудем. Однако, несмотря на, возможно, правильный ход мыслей, Юрий ещё раз подтвердил, почему это интервью несло субъективный характер и превратилось просто в его личное шоу. Именно в этот момент мы теряем "Дудя — интервьюера" и получаем "Дудя — видеоблогера".

Такой Дудь нам не нужен!