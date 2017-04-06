Почему у Илона Маска получилось?

Многие увлечённые космосом люди уверены, что SpaceX, повторно использовав первую ступень Falcon 9, совершила прорыв! Кроме того, сегодня ещё одно детище Илона Маска — компания Tesla — обогнало по стоимости всех крупнейших автопроизводителей США. Сплошной восторг. В который так и тянет добавить немного скепсиса.

По заявлению самих SpaceX, повторное использование первой ступени ракеты позволяет экономить на каждом пуске до 30% от стоимости всего пуска. Здорово! Но есть нюансы. Экономить можно не только с помощью б/у ступени. Можно оптимизировать производство, автоматизировать его, использовать 3D-печать, увеличить объёмы производства, что также неминуемо приведёт к падению цены единицы товара. Если все эти приёмы применить одновременно, подозреваю, что те же 30% мы и выиграем.

Едем дальше. К чему вообще Маск затеял многоразовые ракеты? Дело в том, что он обещает вывести на околоземную орбиту (значительно ниже МКС и других спутников) 12 тысяч спутников связи, которые должны будут обеспечить весь мир надёжным и быстрым интернетом. Попахивает фуфломицином, извините. То Google обещает весь мир обинтернетить, то Facebook — в общем, чем очередное обещание от прежних отличается? Тем, что оно сбудется? Не факт.

Столкнём SpaceX с реальностью. В мире лишь несколько компаний умеют производить спутники и "полезную нагрузку" для них. Сообща они создают хорошо если полтысячи спутников в год, а на самом деле меньше. А Маску нужно 12 тысяч, причём в короткие сроки. У Маска есть экспертиза в производстве спутников? А когда она успела появиться? Или у Маска есть твёрдые контракты с существующими производителями спутников? А где сообщения об этих контрактах? А наверное, у Маска где-то в пустынях Калифорнии есть огромные заводы по созданию спутников? Покажите мне их на Google Maps, пожалуйста.

Допустим, все трудности преодолены. Значит, есть склад с огромным количеством спутников, готовых рвануть в космос и сделать всю планету интернет-зависимой. Но чтобы их туда отправить, Маску нужны десятки пусков Falcon в год. Извините, но завода по производству нескольких десятков ракет на потоке тоже пока не видно. Одно дело — построить одну ракету, другое дело — десятки.

В конце концов, почему могучая — без шуток — американская промышленность до сих пор закупает ракетные двигатели в России? Почему не у SpaceX, оставляя деньги и налоги внутри страны, а не отдавая их "проклятым русским". Где поточное производство двигателей спряталось у SpaceX?

Есть, к слову, в США ещё один увлечённый космосом миллиардер — владелец компании Amazon Джефф Безос. Он создал компанию Blu Origin и рассчитывает зарабатывать на космическом туризме с помощью корабля New Shepard, а также рассчитывает выводить на орбиту спутники и даже доставлять людей с помощью ракеты New Glenn. Пока что ему удалось осуществить четыре пуска "Шепарда" и ни одного пуска "Гленн".

Денег у Безоса не меньше, чем у Маска, он может купить десятки учёных и отстроить огромные заводы, но пока его проект развивается, скажем, потихоньку, а от каждого нового испытательного пуска никто в диком восторге не катается по полу.

Сдаётся мне, друзья, через какое-то время Илон Маск и его SpaceX сдуются, как сдулась британская изобретательница суперновой системы анализа крови — ну помните, её Элизабет Холмс звали, в водолазке тоже была, как Джобс, про неё все журналы и таблоиды писали. Не помните? Вот и про Маска так же забудем.