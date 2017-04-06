Тридцать восемь попугаев совсем бывшего президента Украины

Журналист Андрей Бабицкий — о том, как виктимная культура Киева пытается изобразить из себя основание европейской культуры.

Конечно, можно было бы счесть утверждение бывшего президента Украины Владимира Ющенко, сделанное в эфире телеканала ZIK, о том, что война в Донбассе — 24-я по счёту с Россией, обычной выходкой идиота. Что, собственно, для Ющенко является почти стилистической нормой речевого поведения. Однако здесь есть один момент, который лежит некоторым образом за пределами обычной идиотии.

Понятно, что небылиц о России, веками угнетавшей великий украинский народ, тяготеющий к самым совершенным формам свободы и культурным величинам, превосходящим по своей сути все достижения человеческой цивилизации, было за постсоветские годы на Украине наворочено столько, что никакого добра за баней не хватит для понимания всей необузданности воображения украинских националистов. Но вот один из прародителей нацистского безумия на собственной родине подсчитал количество войн, которые якобы то ли Украина вела с Россией, то ли наоборот. У этого примечательного события есть одна любопытная особенность.

Дух нацизма, блуждающий, как призрак, по постсоветскому пространству, неотделим от феномена, именуемого в психологии виктимизацией сознания. Рассыпавшийся Союз превратился в коллекцию обществ, считающих себя жертвой русской имперской силы, беспощадно давившей ростки национального самосознания всех народов, которые после распада СССР вдруг обнаружили, что они имеют великое духовное родство с Европой. И именно Европу веками изгонял из грузин, молдован, украинцев, прибалтов уродливый русский монстр, враг всего свободного, всего цивилизованного и верно устроенного в общественном смысле.

И 24 войны — это ровно то количество раз, когда украинцы становились безвинной, в высоком смысле заповедной жертвой, брошенной на алтарь борьбы со стихиями зла ради торжества того великого порядка, который сумел собраться за пределами контролируемых Россией территорий именно потому, что притесняемые народы теряли своих людей, зачатки собственного национального культурного быта, территории, героев.

Именно в этом смысле, что Украина или какая-то другая квазистрана жертвовали собственным существом, чтобы встать непреодолимым заслоном на пути русского варварства, стремившегося всегда разрушить Европу и её великие ценности, сегодня часто толкуется борьба, которую якобы вели между собой Россия и народы, населявшие Российскую империю. Они не побоялись бросить вызов неистребимому рабству, мрачной и холодной стати вечного Люцифера, ставшей спинным хребтом российского государства.

У этой концепции есть одно достоинство. Оно рисует тех, кто готов считать себя вековой жертвой, не слабовольным агентом собственного бессилия, а воином, ратником, защищавшим ценой собственного умаления от разрушения и краха христианскую Европу, которая, пока малые сии устилали поля вымышленных сражений своими телами, могла обустраивать себя, будучи хранима от нашествия самых чудовищных варваров, которых когда-либо знала цивилизация.

Следовательно, Украина умудрилась аж 24 раза оказать неоценимую услугу своим европейским друзьям, прикрыв их своей грудью от тяжкой смертельной длани ворога.

Нам иногда из нашего далёка кажется, что наши украинские друзья заговариваются, несут бессмысленную и беспощадную чушь, но это не совсем так. Виктимная нацистская культура пытается изобразить из себя основание культуры европейской, и далеко не все считают её аргументы новостями из психиатрической лечебницы.

В Европе сегодня достаточно людей, готовых всерьёз воспринимать утверждения о том, что народы, якобы беспощадно уничтожавшиеся сначала Российской империей, потом безумными русскими коммунистами, действительно заплатили громадную цену за нынешнее европейское величие.

А потому помощь воюющей Украине должна иметь сегодня какое-то выражение в 24-кратном исчислении, хотя в силу украинского великодушия этот долг можно было бы отчасти и скостить.

Единственное, что в этой истории не очень вяжется с реальностью, — это политика поддержки национальных культур — сначала в империи, потом в СССР, — которая и привела к созданию уникального многонационального государства, поддерживавшего местные языки, обычаи, верования, даже мирившаяся с локальными системами обычного права, противоречившими единой правовой государственной системе.

И то, что нынешняя Украина была фактически создана большевиками, прирезавшими к её худосочной территории чисто русские области, тоже как-то не очень вяжется с теорией господина Ющенко про 24 войны. Впрочем, тому всё равно.