Русский народный бургер

В самом начале двухтысячных Россию охватила суши-пандемия. Она не закончилась и сегодня, но тогда помешательство было заметно отчётливо. Гламурные фифы и пролетарии в замасленных комбинезонах одинаково хотели отведать японской кухни. Сейчас суши нас уже не удивишь, вроде бы наелись, количество "сушильных" потихоньку сокращается и уже не так раздражает. На место бывшего фаворита, дав лишь немного времени стейкам и хинкали, чеканя шаг, идёт гамбургер.

Долгое-долгое время бургеры для нас были доступны исключительно простые, ширпотребные. Сначала на этом рынке работала исключительно McDonald's с редкими экзотическими вкраплениями вроде "Ростикса" в Москве и Carrols (это такая скандинавская сеть, родственная Hesburger) в Питере, затем подобралась KFC, затем Burger King, Carl's Jr. и Wendy's. Последние две, к слову, напряжённой конкуренции не выдержали и отечественный рынок покинули. Хотя Carl's Jr. с весны этого года пытается вернуть утраченные позиции и заново открывает рестораны в Петербурге, Новосибирске и других городах.

Однако все эти рестораны, несмотря на позиционирование, принципиально друг от друга не отличались и исповедовали именно быстрое питание, то есть никаких посиделок над блюдом посетитель устраивать не должен, важен поток, а не каждый человек в отдельности. Потому и цены ниже, и, что уж греха таить, вкусовые характеристики, и такой "советский" показатель, как "выход продукта".

Где-то года с 2007-го, может быть, чуть раньше, ситуация начала меняться. Я уже не раз говорил о том, что бургер перестал быть блюдом простонародным и он теперь запросто может быть блюдом высокой кухни, а в Саудовской Аравии, вообще нездоровой до золота, подают и "золотые" бургеры — с булочками, покрытыми пищевой золотой фольгой. Вкус это не меняет, зато чувствуешь себя, наверное, прямо очень великим человеком.

У нас бургер можно заказать чуть ли не в каждом уважающем себя ресторане. Настоящим же открытием для меня стала возможность заказать бургер не где-нибудь, а в заведении, гордо именующем себя пельменной. И вот тут-то стало понятно: не бывать больше бургеру национальной американской пищей, упустили они из рук своё национальное блюдо.

Пельмени, к слову, тоже вообще-то совсем не русские, да кто об этом сейчас помнит, покажите. Борщ? Вареники? Селёдка? Оливье? Блины? Пряники? Всё это, по чести, далеко не русские блюда. Но они стали такими, потому что пришлись русскому по душе и он их к себе принял. И с бургерами случилось ровно то же самое. Не так давно, например, мне попался бургер с кружочком свёклы вместо традиционного салата, и неплохо было, знаете ли.

Единственное, чего пока не сделали бургеры, чтобы окончательно преодолеть разрыв между временной популярностью и постоянной пропиской в нашей кухне, — они не стали традиционным блюдом, которое готовят дома. А это для русской кухни чуть ли не обязательное условие, иначе никак.

Вот суши там, вьетнамская или какая ещё кухня — они нашими и не станут, останутся пусть широко распространённой, но всё-таки экзотикой. Бургеры же в себе ничего чуждого не содержат: там только мясо, салат, помидор, солёный огурец, сыр, хлеб. Всё это мы едим столетиями, остался последний шаг из попавшейся мне недавно на пути пельменной с бургерами до появления в книге о вкусной и здоровой пище — издание 2018 года, обновлённое и дополненное. А может, и 2017 года, может, я зря его со счетов списываю.