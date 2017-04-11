Измена — это плохо. Но не всегда

Журналист Мария Алексеева — о том, в каких случаях неверность простить можно, а в каких — нет.

Каждый скажет, что измена — это плохо. И будет прав. Есть же какие-то негласные правила и нормы морали, верно? Вот с изменами так же, хотя, конечно же, я не согласна с этим утверждением на все 100%. Ведь из всяких правил бывают исключения.

Как минимум у измены может быть два начала: моральное или физическое. А где-то на земле существуют пары, которые берут к себе в постель третьих (четвёртых, пятых...) и для них это вполне себе в рамках разумного. Не стоит их осуждать и лезть в чужие постели с фонарями и рассказывать им, как они неправы. Не ваше дело.

Из этих двух зол физическая измена гораздо более невинна и, на мой взгляд, может быть прощена. Но, разумеется, есть много нюансов, каждый из которых описать не удастся. Однако можно представить себе ситуацию, в которой измену в самом деле можно простить.

Вы нашли Того Самого. В ваших отношениях царит гармония и идиллия, он знает размер вашего безымянного пальца и уже не падает в обморок при мысли о детях. Всё волшебно. Но, как это всегда и бывает, кто-то внезапно оказывается неправ (скорее всего, он, но это не точно). Крики, скандалы, хлопанье дверями и отъезд к маме.

Вы расстались навсегда, больше нет смысла просыпаться по утрам и некому готовить завтраки. Мир рухнул в тот момент, когда закрылась дверь, а ключи остались с внутренней стороны. Всё. Точка. Мы ненавидим друг друга и никогда больше не увидимся. Теперь-то можно наконец вспомнить, что ты молод и хорош!

Подруги и друзья вытаскивают вас в разного уровня злачности места, где вы с наслаждением ловите на себе заинтересованные взгляды и понимаете, что ещё имеете вес на этом аукционе похоти. Порох остался, можно жить дальше! В голову бьют коварные градусы, обида на прос... потерянное время, неконтролируемый гнев на партнёра и воспоминания о том, как он ужасно держал вилку. Отвратительно!

На следующее утро вы находите себя в чужой постели, с чувством стыда (или нет) собираете вещи и снова уезжаете к маме, но уже без скандалов. Вам не понравилось, скорее всего, но ничего уже не поделаешь: остаётся только смириться и жить дальше. Вы не нашли мужа, а только стыдливый румянец на щеках, но пути назад уже нет.

Вас будет угнетать чувство стыда, мысли о том, как же можно было так поступить и как можно было избежать подобной ситуации. Никакого удовольствия и удовлетворения, только тоска от содеянного.

Это одна ситуация.

Но вот, например, кто-то из двоих лишь играет роль счастливого партнёра, а сам тайком понимает, что не так уж он и сильно любит: вокруг столько разных вариантов, один лучше другого — как можно упускать такие возможности? Ведь мироздание прямо кричит: "Посмотри, что у меня есть!" И вы смотрите.

Сначала из праздного интереса: ну-ка, что там предлагают? Можно же просто посмотреть? Но, когда долго смотришь, становится ещё интереснее — вдруг там предложат что-то совершенно новое! Маловероятно, но кто знает? Обычно, когда в жизни появляется новый человек, то вылезают ваши самые лучшие качества; вам даже кажется, что можно изменить свою сущность полностью, не оставив и камня на камне от былой неидеальности.

Всё будет иначе. Я совсем другой человек.

Но, конечно же, так не будет. Может быть, вы найдёте того человека, который подходит вам лучше, и жизнь заиграет новыми красками, но может быть, и нет. И вы потом до конца жизни будете жалеть о принятом решении. В любом случае вами будет двигать не импульсивное желание изменить с абстрактным человеком, а размышления о том, как уйти в другие отношения.

Тут простить сложнее. Человек сделал выводы и выбрал не вас. Как минимум это сильно бьёт по самолюбию и не даёт так просто забыть. Как тот минутный порыв в момент разрыва, к которому вы пришли совместно, уничтожая кухонную утварь.

Верным решением в первой ситуации будет — что бы вы ни думали — не признаваться в своих грехах. Это я про случайные измены на эмоциях и гневе. Правда, если вы вернулись друг к другу и готовы строить счастливое будущее дальше, то забудьте то имя, которое и так не помните, и живите дальше. Не вспоминайте об этом никогда.

Если же измена целенаправленная, то да, признавайтесь в содеянном, не дожидайтесь тайных СМС от одной женщины другой. Они обязательно это сделают. Начнут царапать на дверях злобные послания и угрозы, а потом ещё и подружатся. Будьте честны. Если решаете уйти, не думайте, что время всё расставит по местам. У вас новый человек, с прошлым разбирайтесь сами, уж будьте добры, соберите свои яйца.

Никак нельзя сгладить углы, которые вы сами наточили донельзя, нельзя смягчить и подобрать правильные слова. Всегда будет больно, грустно, обидно. С этим надо смириться, но делать. Потому что так надо.

У измен всегда лишь один итог. Как бы вы ни хотели их простить, вам никогда не удастся это сделать. Рано или поздно в момент очередной ссоры вы вспомните абсолютно всё. И будете помнить всю жизнь, какой бы счастливой ни была ваша пара.