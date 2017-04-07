Трамп "разобрался в вопросе", сирийская разведка не сработала

Политолог Андрей Тихонов – о том, кого винить в ракетном ударе США по авиабазе в Сирии.

То, что президент Трамп — парень решительный, всем было известно с самого начала. Лишь заселившись в Белый Дом, он стал реализовывать самые скандальные свои предвыборные обещания. Но ударов по Сирии от него никто не ожидал, поскольку новый американский лидер не стеснялся своего статуса неофита во внешней политике и намеревался только «разобраться в вопросе».

Вот и разобрался.

Теперь стало ясно, что иметь дело с этим новым ковбоем будет посложнее, чем с недалеким, но тоже весьма решительным Джорджем Бушем-младшим. Такому «дебюту» на международной арене мог бы позавидовать любой самый радикальный ястреб. Теперь очевидно, что президенты в Вашингтоне меняются, а суть американской внешней (и внутренней) политики остается прежней, поскольку определяется вовсе не «лидерами», а пресловутым «военно-разведывательным сообществом».

От Трампа, конечно, ожидали, что он это сообщество основательно перетрясет или перекует. Но, судя по всему, перековали именно его. И теперь хвост из Ленгли и Пентагона будет вилять собакой-миллиардером со смешной прической. Обычная в принципе для Капитолийского холма история. Однако от этого не менее обидная.

При этом нельзя и делать вид, что наши союзники в Сирии вели себя безупречно и не дали повода ястребам для агрессивных действий. Из всех версий случившегося в Идлибе наиболее адекватной представляется та, в которой утверждается, что сирийские военные нанесли удар по складу боевиков, где хранилось химическое оружие. О наличии этого оружия и, следовательно, невозможности удара их должна была предупредить разведка. Но у разведки не было таких данных. В версию об американской провокации верится с трудом, поскольку США уже ловили на лжи в этом вопросе и новому госсекретарю вряд ли хочется иметь такую же репутацию, как у его скандальных предшественников.

Произошедшее стало фатальной ошибкой сирийской разведки. Ведь любое упоминание о химоружии дает карт-бланш «мировому сообществу» на то, чтобы стереть Асада в порошок. Со времен Ирака не придумано лучшего повода для военной операции. Колин Пауэлл не даст соврать.

Теперь Асад для США и НАТО оказался «хуже Гитлера» и на одном уровне с Саддамом. Ведь нацистский фюрер химоружие по загадочным причинам не применял, а Хусейн по американской версии делал это регулярно. Вряд ли, конечно, янки полезут в Сирию, как когда-то полезли в Ирак – все-таки времена не те, да и Америка уже, по признанию Трампа, перестала быть великой. Однако о совместной борьбе с терроризмом теперь можно забыть.

Вашингтон и его союзники намерены играть в свою игру, и эта игра мало чем отличается от действий администрации Обамы. Она стала даже более агрессивной: тот хотя бы ракетами не швырялся по любому поводу. Новый лидер же показал готовность разобраться как следует и наказать кого ни попадя.

В общем и целом сирийскому конфликту конца и края не видно. И к его разогреванию готовы приложить усилия и бодренький Трамп с ракетами, и сирийская разведка своими непрофессиональными действиями. Остается лишь надеяться на то, что все это не перерастет во что-то большее. Это от Клинтон все ожидали Третьей мировой.

С Трампом у народов мира связывались совсем другие надежды…