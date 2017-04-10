Вежливые соседи с рюкзачком взрывчатки

Журналист Игорь Мальцев — о том, что теракты совершаются не боевиками, а "обычными гражданами".

Как быстро меняется мир. Чуть медленнее меняется наше представление о нём. И года не прошло, а выяснилось, что для начала так называемые солидные газеты со всеми их пулитцеровскими премиями и шибко умными экспертами оказались дешёвыми пропагандистами и, в общем, сливаются в помойку истории простым "Твиттером" в ловких руках миллиардера-кандидата. А как надували щёки уверенные в том, что именно они рулят миром и информацией. Как надували! До сих пор пытаются уцепиться за поручни вагона, который как-то резко тронулся вперёд, не ожидая отставших пассажиров.

Второе открытие года во многом связано с комплексом больших дядей под названием "Мы лучше знаем, что происходит". Они рассказывали нам про паутины террора, про целые террористические страны, с которыми надо бороться всем миром. Организовывали альянсы и вели антитеррористические походы. У бюрократов всегда так: делайте выражение лица поважнее и рассказывайте сказки о своей крутизне и хитрости и коварстве врага.

И вот вы прогибаете весь мир на борьбу с неким абстрактным террором, потому что назвать его по имени не позволяет концепция "все люди братья". Вы строите за миллиарды долларов рамки, рентгены, эхолоты и организовываете очереди на каждый замухрыженный авиарейс, лапаете мужчин и женщин, которые и так еле держат джинсы, спадающие без ремней, и заставляете их идти босиком через врата авиаконцлагеря. Это же очень по-тюремному — отбирать ремни и шнурки, типа чтобы не повесился в камере. Да никого не волнует, повеситесь вы в тюремно-самолётном сортире или нет, главное — унижение. От этого бюрократия всего мира просто тащится. И не хочет замечать, что вместе с этим ремешком вокруг шеи терроризм уже победил. Спасибо Ахмеду за победу.

Все эти борются, показывают ролики из компьютерных игр — вот летит точечная бомбочка, а вот она уже прилетела. Все довольны. И немного встревожены: как там Алеппо? А Мосул? А Ракка? Это один город или всё-таки три? Да кого волнует эта отвратительная пустыня? А что там по этому поводу сказано в Ветхом Завете? А что говорили пророки? А старцы?

И все заняты делом. Добрые люди распахивают границы кайзеровской империи и спасают, спасают, спасают. Неважно, что и спасённые совсем не из Мосула, а из Туниса, где войны, в общем-то, нету. Добрый неоколониализм, он такой: ему все эти беженцы на одно лицо. Как классическому колониалисту в пробковом шлеме — все негры. У них у всех задача классическая: пополнять ряды дешёвой рабочей силы. Как в стройкомплексе Москвы при Лужкове.

Вот все наезжают на Эрдогана (правда, он тоже наезжает на всех, но это неважно). А при нём, между прочим, дискотеки работают и водка продаётся. И вот на дискотеку Эрдогана приходит молодой мужчина с автоматом и начинает всех мочить. Мужчина оказался узбеком. Любопытно, но не более. Пулитцеровские газеты и холёные бюрократы даже не чухнулись. Не поняли, что что-то не так и не то.

А потом в питерское метро пришёл молодой "узбек" и взорвал себя и всех остальных. А потом не прошло и нескольких дней, как в кабину шведского пивовоза сел относительно молодой узбек и раскатал пешеходов по пешеходной улице Дроттнинггатан.

То ли в мире оказалось слишком много узбеков, то ли игроки в антитеррористическую войнушку чего-то не догнали.

Русские вспомнили, что долина Ош — это ещё та клоака. Остальные вспомнили, что узбеки — это практически русские. Одна шведская газета этому посвятила целый абзац, рассказывая про то, что сначала СССР делал из узбеков мучеников-террористов, а потом, когда "СССР, поджав хвост, убежал из Афганистана" (цитата), диктаторские режимы бывших советских республик своей политикой сделали из молодых людей ещё больших террористов. Было, кстати, там и про "Талибан"*. Вот про кого не было, так про людей, которые уже лет сорок как заняли место СССР в Афгане и старательно воюют там с террористической угрозой. Всё равно виноваты русские. Ну, окей. Давайте о приятном.

Приятное сегодня такое: после каждого "узбекского теракта" соседи террористов, независимо от страны, говорили: "Как так? Он был такой тихий и вежливый. Много работал, чтобы посылать денег семье. Часто помогал заносить тяжёлые сумки на четвёртый этаж. Такого не страшно и в дом пустить. И в квартире у него было тихо и чисто". Эти слова звучат и на русском, и на шведском, и на турецком. Как под копирку.

Более того, все узбеки были или желали стать гражданами тех стран, где они убивали всякий генетический мусор, то есть новых своих сограждан. И это значит одно: теперь рядом с тобой в любой точке мира, кроме Северной Кореи и Японии, может жить вот такой вежливый тихий мальчик в очочках, который ходит на работу с рюкзачком. Новая страна, новый паспорт, спесивая жалость белых людей — всё как надо. И ему даже необязательно быть узбеком. Это пока всплеск статистических данных. Потом сгладится. Бельгийские граждане, расстрелявшие аэропорт, не были узбеками. А вот вежливыми тихими соседями — были.

И тут становится понятно, что государственные машины подавления всё время смотрели не в ту сторону. Им такой мелочи было не видно.

Да, кстати о мелочи. Есть детали: практически про всех террористов — якобы одиночек — спецслужбы каждой из стран говорили: "Он был у нас на радаре. Да, мы по нему работали". Так было и с берлинским Амри, так было с Рахматом Акиловым, так даже якобы было с Джалиловым. Был на радаре да сплыл. Отлично. Я не понимаю, почему они все говорят одно и то же. Словно нарочно расписываясь в служебном несоответствии. Только что это произнесли на пресс-конференции шведские спецслужбы. И это уже не смешно.

А тем временем премьер-министр Британии Тереза Мэй сказала, что в связи с "химической атакой Асада" она считает, что надо принять как можно больше беженцев из Сирии. Кстати, я бы не сказал, что именно беженцы источник террористической угрозы. А вот мальчики с паспортами — уже да.

И сидит такой простой человек у телевизора, внемлет экспертам и дикторам, и у него едет крыша от страха по поводу грядущего широкомасштабного русского наступления на универмаг Harrods. Выходит на Вестминстерский мост, а его убивает внедорожником чувак с британским паспортом в кармане. И тогда крыша уже едет у целого общества, которое не может себе объяснить, как это получается. И откуда рядом столько вежливых и добрых, тихих соседей, собирающих неспешно вечерами бомбу.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.