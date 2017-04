Оставьте Иванку в покое — не уподобляйтесь

Политолог Дмитрий Дробницкий – о том, как либеральные медиа выставили дочь президента Трампа главной виновницей американской ракетной атаки.

И кто-то крикнул: "Это ведьма виновата!"

(В.С. Высоцкий. "Троя")

Решение Дональда Трампа об атаке сирийской правительственной авиабазы несколькими десятками крылатых ракет "Томагавк" морского базирования стало шоком для многих.

Наши "лучшие друзья", сенаторы Маккейн и Грэм, впервые публично поддержали 45-го президента США. Либеральная пресса обрадовалась и принялась "дожимать" внешнеполитических функционеров администрации Белого дома: мол, ну вот, отлично отбомбились, продолжайте дальше в том же духе.

В прямом эфире телеканала CNN ведущий Джейк Таппер на днях с пристрастием допрашивал американского постпреда в ООН Никки Хейли, требуя от неё раз и навсегда развенчать "миф" о том, что военное вмешательство США в Сирии может привести к третьей мировой войне.

Дело в том, что Трамп во время своей предвыборной кампании и сразу после избрания неоднократно говорил о том, что к сирийскому кризису надо подходить очень аккуратно, поскольку слишком много стран вовлечены в конфликт. Вовлечена в него и Россия, "небо очень узкое", так что любое неосторожное движение может привести к прямому боестолкновению российских и американских вооружённых сил, способное спровоцировать глобальный ядерный конфликт.

И вот США выпустили по правительственным целям в Сирии несколько десятков "Томагавков". И никакой войны Судного дня не случилось…

Таппер давил и давил: признайте, г-жа Хейли, что для милых нашему сердцу "гуманитарных" бомбардировок не было никаких препятствий. Чем вы нас пугали вообще?

В какой-то момент мне показалось, что ведущий предложит ударить — а чё стесняться-то?! — прямо по местам дислокации русских ВКС. Да не в Сирии, а где-нибудь в России. Наказывать — так наказывать! Или вы, г-жа посол, опять будете говорить, что это может привести к большой войне?

Но Джейк сдержался. Всё-таки редакционная политика CNN ещё не зашла настолько далеко, чтобы пропагандировать… как бы это поточнее сформулировать — полную военную распущенность.

Но что-то мне подсказывает, что этот телеканал, который вдруг обрёл второе дыхание после трансляции кадров запусков "Томагавков", недалёк от того, чтобы окончательно перейти черту.

Впрочем, всё зависит от того, где пролегает эта черта. Ведь CNN не стеснялся называть нынешнего президента США самыми распоследними словами. Он предоставлял трибуну комментаторам и "экспертам", которые распространяли о Трампе самые нелепые слухи, в том числе о "грязных мыслях отца о дочери" и "аутизме" младшего сына президента, Бэррона.

И CNN тут не одинок. The New York Times, Politico, The Huffington Post и др. делали то же самое безо всякого зазрения совести.

И вот теперь на некоторое время — уверен, это будет коротким эпизодом — либеральные СМИ помирились с Трампом и стали хвалить его за то, что он пошёл против своих предвыборных обещаний и что-то там разбомбил на Ближнем Востоке.

И Дональд стал героем. А его дети, которые безмерно злили всю либеральную общественность Запада на протяжении почти двух лет, — супергероями.

Удивительное дело! Ещё вчера Иванка Трамп (её очень часто называют в США "первой дочерью") была объектом прямых нападок за непотизм, предательство интересов современных женщин, поддержку патриархальности и попытку "примазаться к папе". Теперь же она стала образцом для подражания, идолом феминизма и самой ценной женщиной Америки.

А всё из-за того, что, по версии американских и британских таблоидов, именно она убедила отца ударить по "негодяю Асаду". Мол, если бы не она, папа бы так до сих пор и колебался.

Объективно говоря, влияние Иванки Трамп и её мужа, Джареда Кушнера, в Белом доме росло всё последнее время. С каждой кадровой перестановкой, с каждым новым поручением, данным президентом своему зятю (включая подготовку реформы федеральной власти, арабо-израильское урегулирование, подготовку визита Си Цзиньпина в Вашингтон и т.д.), семья 45-го президента играла всё бóльшую роль на американской политической кухне.

Дональда можно понять. Через 70 с лишним дней после инаугурации выяснилось, что собственной сильной команды у него нет. Кого-то, как Майкла Флинна, оттеснили из-за надуманного скандала, кто-то, как госсекретарь Рекс Тиллерсон, оказался не в состоянии совладать с бюрократами, а кто-то просто проваливал все данные ему поручения — как вице-президент Майк Пенс и глава администрации Райнс Прибус.

В бизнес-карьере Трампа его дети и их спутники жизни всегда служили ему надёжной опорой даже в самые сложные времена. Неудивительно, что, став политиком, Дональд также ищет поддержки прежде всего у своих близких.

Дочь Иванка — вообще его любимица. Красивая, образованная, умная и успешная — в том числе и в своём собственном бизнесе, — она всегда демонстрировала свою любовь и преданность главе семьи. Несмотря на то что в Trump Organization работают два взрослых сына президента — Эрик и Дон-младший, — в сложный час Дональд обращался за помощью именно к своей старшей дочери.

После удара по сирийской авиабазе Иванка поддержала отца и написала в своём "твиттере", что гордится им. А что бы вы хотели, чтобы она написала о своём папе? Что он ей отвратителен? Что она отрекается от него и проклинает его? Что ж, с политической точки зрения, нам, возможно, это было бы приятно. Но как насчёт семейных ценностей?

Впрочем, дело даже не в этом. Драматическому развитию событий на Ближнем Востоке способствовало множество обстоятельств. В том числе практически полное отсутствие контактов между представителями России и США как на дипломатическом, так и на парламентском, экспертном и общественном уровнях.

Американские либералы развернули общенациональную охоту за русскими шпионами, якобы связанными с новым президентом, в то время как агенты влияния других стран добивались своего — последовательно и настойчиво.

И вот теперь в ход пошла ещё одна медийная провокация. Главной виновницей американской ракетной атаки выставлена дочь президента.

И наживка многими нашими медиа была, увы, с жадностью проглочена. В мановение ока Иванка Трамп сделалась вдруг воплощением порока, "испорченной папиной дочкой" и хорошо скрывавшей до этого свою порочность "садисткой", которая в один прекрасный день пришла к отцу и попросила его "сделать что-нибудь крутое".

Читая вчера разделы "Мнения" некоторых отечественных изданий, слушая радио и просматривая ленты социальных сетей, я просто диву давался: как легко мы попались в эту немудрёную ловушку, с каким удовольствием журналисты и блогеры выбрали себе нового "страшного" врага.

Какие там либеральные интервенционисты, неоконсерваторы, лоббисты ВПК и группы специальных интересов! Это скучно. А вот капризная дочь президента-миллиардера — это да, это тема!

Между тем именно этого от нас сейчас и хотят. Чтобы мы атаковали не окопавшуюся в Вашингтоне "партию войны", а семью Трампа.

Одна ракетная атака ещё ничего не решает. Одно нелепое обвинение в адрес союзника — тоже. Угроза новых санкций? Эка невидаль! Перепалка в Совбезе ООН? Да мы их сотни видели!

А вот оскорбление семьи президента — совсем другое дело. На это глава заокеанской державы будет реагировать очень болезненно. Это самый верный способ всерьёз и надолго рассориться с Дональдом Трампом ещё до того, как с ним начались хоть какие-нибудь переговоры.

Помните, как в 2012–16 годах у нас чуть ли не ежедневно с подачи республиканских ястребов троллили Обаму, какой он слабак? Всем тогда почему-то это казалось отличной идеей, вот только играло на руку отнюдь не нам, а людям вроде Маккейна, которые постоянно требовали — и требуют до сих пор — "показать России силу".

Так что, теперь займёмся троллингом "папиной дочки"?

В таком случае уже завтра сначала пресс-секретаря Белого дома, а затем и самого президента корреспонденты начнут забрасывать требованиями прокомментировать "оскорбления в адрес первой дочери, прозвучавшие в близких к Кремлю изданиях". И одновременно отпускать едкие замечания по поводу не начавшейся третьей мировой.

Так что давайте оставим Иванку в покое. Не будем уподобляться своим нечистоплотным западным коллегам. А ещё — не надо поддаваться на эдакую простенькую разводку.