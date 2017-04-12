Скандал с вибраторами, кунилингус с вакцинацией и мужское противозачаточное

Журналист Игорь Мальцев – о том, как много интересного происходит сегодня в сфере сексуальных отношений.

Пока вы тут страдаете по поводу экономики, Трампа и богатых губернаторов, а ещё о том, что "нам не во что обуться", люди, между прочим, занимаются сексом. На широкую ногу. Поэтому новости из мира секса эпичные нынче пошли — в основном по своим финансовым показателям.

Вот недавно я подарил без задней мысли друзьям – семейной паре — дизайнерский вибратор. Стал жертвой рекламы, которая была развешана по всему городу и в метро. Никому даже в голову не приходило, для чего эта силиконовая дизайнерская фиговина нужна. А она оказалась крутой, и ею можно было управлять через смартфон. Пока я радовался за друзей и их новые ощущения, как пришла весть, что компания Standard Innovation как раз на управлении через смартфон и налетела на консолидированный иск от возмущённой, хотя и удовлетворённой общественности.

Общественность поняла, что все режимы использования игрушки утекают в Сеть, и это типа нарушает приватность сексуальной жизни потребителя. Для того чтобы уладить миром кейс, компания предложила четыре миллиона долларов в качестве отступных. А ведь их добром предупреждали. Знаменитые новозеландские хакеры на Def Con’е ещё в 2016 году показали, как вибраторы отсылают режимы и даже температуру производителю на серверы. Standard Innovation ранее утверждали, что они продали миллионы вибраторов WeVibe, а теперь как-то скромнее стали себя вести.

Я срочно, конечно, позвонил другу, чтобы он успел на раздачу денег от Standard Innovation, но, по-моему, он не успел. Или застеснялся. Да и ладно, бог с нами, старыми извращенцами, — надо о судьбе молодёжи подумать. Вот, например, шотландцы — думают.

Тамошнее Министерство образования всё-таки выпустило циркуляр, предписывающий учителям рекомендовать прививку от HPV ещё и мальчикам. HPV — это вирус человеческой папилломы. Ранее такая вакцина предлагалась только школьницам. Вирус человеческой папилломы — странная и многогранная вещь, их там 27 видов и пять родов. И какие-то виды, как утверждают врачи, ответственны за возникновение рака. Ну, так как врачи сами понять не могут, откуда берётся рак и что общего у сигареты и папилломы, — то, чем больше факторов назовем, тем более научно это все будет выглядеть.

А при чём тут школьники? При том, что молодёжи рассказывают, что папиллома передаётся при оральном сексе без презерватива. То есть шотландцы решили, что принимающей, рискующей стороной являются не только школьницы, но ещё и мальчики. В общем, теперь о кунилингусе не может быть и речи. Без вакцинации. Так что думайте, школьнички, как бы говорят шотландские учителя.

Ну вот, а начинали с рассказов про волосы на ладонях. Как далеко шагнула сексуальная культура подростков. Зато на холмах Роберта Бернса замаячил призрак не только Макбета, но и гендерного равенства. Всё как хотели.

Кстати, о равенстве. Egalite. Выдающиеся умы человечества раскидывают мозгами над мужскими противозачаточными вариантами. Девушки уже получили от научного прогресса почти всё — спирали, гормональные таблетки. А мужчины только прикладную механику — латекс и чудесная операция вазектомии. Но последнее это слишком навсегда. И мужик почему-то пугается. Как будто ему нужны семеро по лавкам. Но, парни, кто виноват, что девушкам надо нейтрализовать одну клетку, а вам сразу миллион?

Господа осеменители! Говорят, что в конце нашего туннеля забрезжил слабый свет. Правда, решение отдаёт немного достижениями доктора Йозефа Карловича Менгеле. Это вживляемый в мошонку клапан, которым можно перекрывать потоки вашей живительной спермы. Захотел — открыл кран, захотел — закрыл. Неудивительно, что Bimek SLV (это он так называется) придумал какой-то немец.

И тут же пошла волна попыток действовать на мужские гормоны по типу женских гормональных контрацептивов. Но когда испытуемые обнаружили у себя типичный ПМС и желание убить всю семью, испытания прекратились. Не будем даже упоминать бесчеловечные попытки залить семенные каналы пластиком. Хорошо, что не цементом.

В общем, когда вы видите заголовок "Наконец-то изобретено новое противозачаточное для мужчин", можете смело пропускать это чтиво. Потому что это такое же фуфло, как наконец изобретённая "женская виагра". Её изобретают раз в год, а она всё не работает и не работает. Хотя, возможно, под заголовком "Наконец-то найдена женская виагра" простирается всего-навсего нативная реклама магазина обуви или просто ювелирного салона. Но тогда это унижает такие тонкие сложные отношения полов, которые гораздо интереснее, чем тугая струя спермы или новые каблуки.