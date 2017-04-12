Хомячки должны ответить. Березовский подтвердит

Публицист Антон Котенев — о том, что Алексею Навальному придётся отвечать за клевету не только в России, но и на Западе.

В России уже давно никто не обращает внимания на "расследования" Алексея Навального. Всем вменяемым людям более-менее понятно, из какого сора растут эти "цветы": дешёвый компромат, месяцами гуляющий по сайтам до того, как поспасть в блог "будущего президента", сливы от "башен" и конкурентов, ну и конечно, буйная фантазия креативщиков из ФБК.

Разумеется, это не аргумент для школьников, которым показали ролик на YouTube. Так им палец покажи — они всё равно будут лазить на фонарь и кидаться кроссовками. А вообще, ну кого могут впечатлить выборочные свидетельства о каких-то неведомых сделках, оформленные как неопровержимое доказательство "страшного беспрецедентного воровства"?

Случается, что у кого-то лопается терпение. В самом деле, неприятно смотреть, как орды хомячков разносят по Интернету ложь в духе "Земля квадратная", а многомудрые лидеры мнений радостно кивают: "Да-да, всё так". В конце концов, это влияет на деловую репутацию и ведёт к реальным убыткам. В таких случаях на Навального просто подают в суд и быстро выигрывают дело. Его вообще нельзя проиграть, потому что "аргументы" блогера не выдерживают критики даже с позиций здравого смысла.

Беда в том, что "прогрессивную общественность" — хоть у нас, хоть на Западе — решения российских судов ни в чём не убеждают. Если Навальный сказал, что кто-то из представителей власти — рептилоид, а суд решил иначе, то тем хуже для суда. Тоже выдумали: суд, продажные кремлёвские прихвостни. Для жуликов и воров может быть только один суд — трибунал в Гааге.

В общем, безотказная схема. Выдумываешь любую ересь, собираешь лайки, просмотры, эфиры, выводишь баранов на Тверскую, а если кто вздумает возражать, включаешь борца с режимом. В науке такое называют нефальсифицируемой теорией.

И всё-таки с Усмановым не очень хорошо получилось. Владелец заводов, газет, пароходов, а также серьёзных пакетов в "Фейсбуке", "Алибабе", "Твиттере" и других высокотехнологичных бизнесов, которого некоторые считают близким к премьер-министру, всерьёз оскорбился на клевету. В сегодняшней прессе Усманов подробно, на пальцах объясняет, что абсолютно все обвинения Навального против него высосаны из пальца: начиная от людей, загибающихся в шахтах, которых у бизнесмена нет, и заканчивая пресловутой "пятимиллиардной взяткой", которая на деле была частью сделки по обмену землёй.

Анонимные источники, которых вовсю цитируют газеты, утверждают, что Усманов твёрдо решил "раздеть" горе-юриста. Обобрать как липку и вышвырнуть на мороз. Над этим уже работает команда высококлассных адвокатов, один из которых среди прочего представляет интересы Дональда Трампа в России. Наверняка очень скоро Навальному придётся собирать пожертвования на компенсацию морального и материального вреда.

Но для "юриста" ситуация осложняется ещё и тем, что Усманов не просто "очень богатый человек" и третий номер в списке Forbes. Усманов давно ведёт бизнес не только в России, но и на Западе. А поскольку там традиционно чутко относятся ко всему, что исходит от Навального, Усманов наверняка пойдёт в суды и там.

И вот здесь Навального ожидает подлинный удар. Ведь западное общественное мнение может верить любым небылицам, а вот суд вряд ли будет принимать во внимание политические нюансы. Сугубо по существу вопроса посмотрят, и здесь — никаких перспектив. Березовский подтвердит.