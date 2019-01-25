Есть мобильник — плати. Зачем вводят налог на сотовый телефон?

Есть мобильник — плати. Зачем вводят налог на сотовый телефон?

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

4000
Раньше за покупку смартфона нужно было платить только продавцу, а вскоре придётся доплачивать ещё и государству. В России обсуждается законопроект, который коснётся всех жителей страны.

Что предлагают?

Для всех гаджетов с выходом в Интернет хотят ввести обязательную государственную регистрацию по IMEI

Фото © Pexels

Кто придумал?

Идею предложили сенаторы Совета Федерации. В скором времени закон внесут в Государственную думу

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Что надо регистрировать? Только телефоны?

Не только. Это и смартфоны, и ноутбуки, и планшеты. И другие устройства с возможностью выхода в Интернет. Точного списка пока нет

Фото © Pexels

Как это хотят осуществить?

Производителей и поставщиков телефонов будут регистрировать заранее. Как и тех, кто купит телефон или ноутбук за границей

Фото © Pexels

А что с уже купленными аппаратами?

Их придётся зарегистрировать на сайте госуслуг. У владельцев будет отсрочка 3–5 лет. Но придётся заплатить пошлину

Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков

И сколько это стоит?

В законопроекте предусмотрена пошлина всего 100 рублей. Но на руках сотни миллионов устройств — получится колоссальная сумма

Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков

А если я не буду регистрировать сотовый?

Тогда ваше устройство заблокируют. Все неподтверждённые IMEI будут отключены от интернета

Фото © Pexels

Зачем это нужно, по мнению авторов законопроекта?

Для пополнения бюджета. Ради безопасности — чтоб отсекать террористов. И чтоб блокировать дистанционно украденные сотовые телефоны

Фото © Pixabay

Когда появится пошлина на сотовые телефоны?

Сенаторы надеются, что Госдума примет их законопроект. И тот заработает уже с 1 февраля 2020 года

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

К чему это приведёт?

Возможно, к бюрократической волоките. И в любом случае к удорожанию сотовых и ноутбуков. Продавцы заложат пошлину и риски в цену

Фото © РИА Новости/Валерий Мельников

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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