Тело девушки украли из могилы через 20 лет после смерти, чтобы сыграть свадьбу

Тело 18-летней девушки, скончавшейся более двадцати лет назад, было похищено из могилы в китайской провинции Хэбэй. Родственники умершей уверены, что девушку собираются выдать замуж за мертвеца, сообщает The Sun.

Жители китайской провинции Хэбэй обнаружили, что тело их родственницы, умершей в возрасте восемнадцати лет, было похищено из могилы. Похоронная церемония, которая состоялась более 20 лет назад, была весьма скромной, и в гробу не было ничего ценного, следовательно, единственной целью грабителей был труп.

Близкие девушки уверены, что её тело планируют использовать в обряде, называемом свадьбой мертвецов. Во время этой церемонии покойников символически обручают, чтобы они не были одиноки в загробном мире. Порой это происходит с согласия семей обеих сторон, однако зачастую близкие умерших юношей покупают тела девушек. При этом цены на мёртвых невест могут доходить до десятков тысяч долларов.

Члены семьи похищенной девушки рассказывают, что некоторое время назад к ним домой пришли незнакомцы, которые предложил продать её тело. Получив отказ, они решили действовать самостоятельно и просто раскопали могилу. Теперь грабителей, которые оставили на месте преступления пару перчаток, ищет полиция.