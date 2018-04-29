Новая мода на чулки для подводной съёмки сводит с ума японских мужчин

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Новая мода на чулки для подводной съёмки сводит с ума японских мужчин

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Когда слышишь про новые японские изобретения, в голове невольно возникают самые странные мысли. Что японцу хорошо, то для всех остальных — трындец! Хотя вот в этот раз, если приглядеться... В общем, что-то в этом есть — взгляните сами.

Чулки для японцев — всегда были особым фетишем, но ещё никто не додумывался адаптировать их для подводного плавания

<p>Фото: 9gag.com</p>

Этот атрибут женской одежды активно заимствуется из популярных мультипликационных картин, игр и фильмов

<p>Фото: 9gag.com</p>

Лишь под водой японские девушки-модели ранее не имели возможности выглядеть так, как желали бы десятки миллионов японских парней

<p>Фото: 9gag.com</p>

<p>Фото: 9gag.com</p>

Подводные чулки произвели настоящий фурор, когда фотограф Манабу Кога представил концептуальный проект Underwater Knee-High Girls

<p>Фото: 9gag.com</p>

Эти чулки изготовлены из прочной ткани толщиной 2 миллиметра — они обеспечивают ногам тепло и максимальную гибкость

<p>Фото: 9gag.com</p>

Поклонникам фотографа так понравилась эта идея, что они потребовали от него новых смелых работ

<p>Фото: 9gag.com</p>

В результате он выпустил 2 тематических альбома, а также открыл персональную выставку

<p>Фото: 9gag.com</p>

Вдохновившись своими достижениями, фотограф решил создать собственную линию эксклюзивных женских чулок для съёмок в бассейне

<p>Фото: 9gag.com</p>

Стоимость одной пары составляет около $27. Но, несмотря на то что это довольно дорого для носочных изделий, менее популярны они от этого не стали

<p>Фото: 9gag.com</p>

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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