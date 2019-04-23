Фестиваль Coachella запомнился не музыкой, а "голыми" девушками в блёстках: фото

С 12 по 21 апреля в Калифорнии проходил музыкальный фестиваль Coachella. Больше всего гостям фестиваля запомнились наряды популярных в "Инстаграме" блогеров, вернее — отсутствие нарядов.

На музыкальный фестиваль, проходящий ежегодно под открытым небом в городе Индио, всегда приезжает много знаменитостей.

В это время года в Калифорнии уже летняя погода, а на сцене выступают самые топовые исполнители, так что зрители танцуют с утра до ночи.

На Coachella всегда жарко. Актёры, музыканты и блогеры-миллионники из года в год радуют фанатов откровенными и смелыми фестивальными нарядами.

В 2019 году главным трендом фестиваля стали блёстки. Только вот использовались они не как элемент декора одежды, а как самостоятельная единица.

У блогерши Каролины Айнхов 1,1 млн подписчиков в "Инстаграме", и она не побоялась приехать на фестиваль практически нагишом.

Грудь девушки прикрывают несколько кристаллов — и никакой одежды. Эта фотография уже набрала в Инстаграме почти 100 тыс. лайков.

Она — далеко не единственная любительница провокационного бодиарта. На странице бренда, производящего блестки "Gogetglitter", таких снимков много.

Некоторым девушкам сперва наносили на кожу краску, другим клеили стразы прямо на голое тело.

Впервые этот тренд появился на фестивале в Гластонбери еще в 2017 году, но на Coachella по-настоящему "выстрелил".