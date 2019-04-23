Фестиваль Coachella запомнился не музыкой, а "голыми" девушками в блёстках: фото

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Фестиваль Coachella запомнился не музыкой, а "голыми" девушками в блёстках: фото

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Фото: © Instagram/gogetglitter

С 12 по 21 апреля в Калифорнии проходил музыкальный фестиваль Coachella. Больше всего гостям фестиваля запомнились наряды популярных в "Инстаграме" блогеров, вернее — отсутствие нарядов.

На музыкальный фестиваль, проходящий ежегодно под открытым небом в городе Индио, всегда приезжает много знаменитостей.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">gogetglitter</a></p>

В это время года в Калифорнии уже летняя погода, а на сцене выступают самые топовые исполнители, так что зрители танцуют с утра до ночи.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">gogetglitter</a></p>

На Coachella всегда жарко. Актёры, музыканты и блогеры-миллионники из года в год радуют фанатов откровенными и смелыми фестивальными нарядами.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">gogetglitter</a></p>

В 2019 году главным трендом фестиваля стали блёстки. Только вот использовались они не как элемент декора одежды, а как самостоятельная единица.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">gogetglitter</a></p>

У блогерши Каролины Айнхов 1,1 млн подписчиков в "Инстаграме", и она не побоялась приехать на фестиваль практически нагишом.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">gogetglitter</a></p>

Грудь девушки прикрывают несколько кристаллов — и никакой одежды. Эта фотография уже набрала в Инстаграме почти 100 тыс. лайков.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">gogetglitter</a></p>

Она — далеко не единственная любительница провокационного бодиарта. На странице бренда, производящего блестки "Gogetglitter", таких снимков много.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">gogetglitter</a></p>

Некоторым девушкам сперва наносили на кожу краску, другим клеили стразы прямо на голое тело.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">gogetglitter</a></p>

Впервые этот тренд появился на фестивале в Гластонбери еще в 2017 году, но на Coachella по-настоящему "выстрелил".

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