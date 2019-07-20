Мать и сын покорили "Инстаграм" своим чувством стиля: 10 одинаковых нарядов

Обычно дети стесняются лишний раз сделать снимок с родителями, но эта парочка из Таиланда — исключение из правил. Паттарапол Пипи Ли настолько сильно любит свою маму, что даже носит с ней одинаковую одежду. Особо удавшиеся наряды парень выкладывает в "Инстаграм", и неудивительно, что армия поклонников у них появилась за считаные дни.

Когда шесть лет назад Пипи и его мама впервые нарядились в одинаковые образы, то никто подумать не мог, что это принесёт им такую популярность

Пипи давно увлекается модой, раньше он работал главным редактором в журнале Hi! А у его мамы огромная коллекция винтажных вещей

Родственники пошли дальше, задействовав интерьер. Ведь нужно, чтобы одежда ещё и не повторялась и гармонировала с задним планом...

Со стороны может показаться, что на продумывание образа уходит как минимум пара часов

Однако мама и сын утверждают, что всё гораздо проще: фотографии делаются спонтанно и по настроению

Просто Пипи и мама Ли — настоящие фанаты моды, их гардеробная ломится от дизайнерской одежды

Сейчас на странице в "Инстаграме", которую мать и сын ведут вместе, уже 130 тысяч подписчиков