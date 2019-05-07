Звёзды, которые перешли все границы приличия: 15 диких образов на Met Gala 2019

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Звёзды, которые перешли все границы приличия: 15 диких образов на Met Gala 2019

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Фото: instagram / emrata, katy.cat.4.life

Звёздам предоставилась очередная возможность пощеголять в шикарных костюмах — на Met Gala 2019 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. И знаменитости на Балу Института костюма продемонстрировали, похоже, всё, на что способны. Они поразили удивительными нарядами, которые значительно расширяют взгляд на моду, но неискушённого человека могут слегка шокировать. Вечно молодой Джаред Лето появился, например, в компании с макетом собственной головы; Кэти Перри нарядилась люстрой. А любимица инстаграм-пользователей Эмили Ратаковски и тут умудрилась похвастаться обнажённой грудью. Кажется, этим селебрити прямая дорога в мемы. Кто ещё посчитал, что "эпатаж" — его второе имя, — в подборке ниже.

Джаред Лето, американский рок-музыкант и актёр

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/voguehommes/" target="_blank"><strong>voguehommes</strong></a></p>

Кара Делевинь, британская модель и актриса

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/fashiontelevisioneurope/" target="_blank"><strong>fashiontelevisioneurope</strong></a></p>

Эзра Миллер, американский актёр, музыкант

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/elletaiwan/" target="_blank"><strong>elletaiwan</strong></a></p>

Карди Би, американская хип-хоп-исполнительница

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/dreamcardi/" target="_blank"><strong>dreamcardi</strong></a></p>

Гарри Стайлс, британский певец и актёр

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ifnfoundation/" target="_blank"><strong>ifnfoundation</strong></a></p>

Леди Гага, американская певица

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/nargis_georgia/" target="_blank"><strong>nargis_georgia</strong></a></p>

Билли Портер, американский актёр и певец

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/invoguepakistan/" target="_blank"><strong>invoguepakistan</strong></a></p>

Кэти Перри, американская певица

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/katy.cat.4.life/" target="_blank"><strong>katy.cat.4.life</strong></a></p>

Эмили Ратаковски, американская модель

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Джиджи Хадид, американская модель

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/myqueengigi/" target="_blank"><strong>myqueengigi</strong></a></p>

Селин Дион, канадская певица

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ellequebec/" target="_blank"><strong>ellequebec</strong></a></p>

Майкл Ури, американский актёр, режиссёр и продюсер

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/iam.alberrrt/" target="_blank"><strong>iam.alberrrt</strong></a></p>

Каролин Трентини, бразильская супермодель

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/hollywoodnewsiran98/" target="_blank"><strong>hollywoodnewsiran98</strong></a></p>

Винни Харлоу, канадская модель

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/winnieharlowdaily/" target="_blank"><strong>winnieharlowdaily</strong></a></p>

Жанель Монэ, американская певица

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/csiriano/" target="_blank"><strong>csiriano</strong></a></p>

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