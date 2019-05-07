Звёзды, которые перешли все границы приличия: 15 диких образов на Met Gala 2019

Звёздам предоставилась очередная возможность пощеголять в шикарных костюмах — на Met Gala 2019 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. И знаменитости на Балу Института костюма продемонстрировали, похоже, всё, на что способны. Они поразили удивительными нарядами, которые значительно расширяют взгляд на моду, но неискушённого человека могут слегка шокировать. Вечно молодой Джаред Лето появился, например, в компании с макетом собственной головы; Кэти Перри нарядилась люстрой. А любимица инстаграм-пользователей Эмили Ратаковски и тут умудрилась похвастаться обнажённой грудью. Кажется, этим селебрити прямая дорога в мемы. Кто ещё посчитал, что "эпатаж" — его второе имя, — в подборке ниже.
Джаред Лето, американский рок-музыкант и актёр
Кара Делевинь, британская модель и актриса
Эзра Миллер, американский актёр, музыкант
Карди Би, американская хип-хоп-исполнительница
Гарри Стайлс, британский певец и актёр
Леди Гага, американская певица
Билли Портер, американский актёр и певец
Кэти Перри, американская певица
Эмили Ратаковски, американская модель
Джиджи Хадид, американская модель
Селин Дион, канадская певица
Майкл Ури, американский актёр, режиссёр и продюсер
Каролин Трентини, бразильская супермодель
Винни Харлоу, канадская модель
Жанель Монэ, американская певица