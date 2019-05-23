Дизайнеры случайно создали оптическую иллюзию, которая ужаснула всех клиентов

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Дизайнеры случайно создали оптическую иллюзию, которая ужаснула всех клиентов

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Фото © Instagram/mansurgavriel

Дизайнеры Рэйчел Мансур и Флориана Гавриэль раскрутили свой бренд именно благодаря "Инстаграму", а теперь отпугивают потенциальных покупателей неудачными фотографиями.

На странице бренда Mansur Gavriel, созданного двумя подругами, уже почти 650 тыс. подписчиков. Они завоевали любовь модников, создавая сумки и обувь из натуральной кожи. Поначалу девушки сами продвигали свой бренд в "Инстаграме", и пользователям Сети пришлась по вкусу их эстетика: чистые цвета, базовые и в то же время интересные формы... Но одна досадная ошибка породила странную оптическую иллюзию.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mansurgavriel/" target="_blank">mansurgavriel</a></p>

Увидев этот снимок, подписчики сперва стали обвинять дизайнеров в неумелом обращении с фотошопом. Мол, они явно перестарались, пытаясь сделать ногу модели стройнее.

Худший пример использования фотошопа, который я видела. Фото создаёт нездоровое представление о женской анатомии, удалите его!

Подписчица Mansur Gavriel

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mansurgavriel/" target="_blank">mansurgavriel</a></p>

Но потом наиболее зоркие пользователи Сети разглядели на фото юбку — и всё встало на свои места. Mansur Gavriel просто нарядили модель в платье такого же цвета, как и фон. Но развидеть увиденное уже не получится.

Я наконец-то поняла, что не так с этой фотографией, но эта тощая нога всё равно будет сниться мне в кошмарах!

Подписчица Mansur Gavriel

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