Этого ждали весь год, и вот День бюстгальтера настал: 7 самых безумных трендов

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Фото © Instagram/tammyhembrow

Третье сентября — это не только "день, когда горят костры рябин". Это ещё и день рождения прекрасной и важной части женского гардероба — бюстгальтера. В 1914 году американке Мэри Фелпс Джекобс был выдан патент на его изобретение. С тех пор нижнее бельё претерпело немало изменений и подверглось множеству экспериментов. Лайф предлагает взглянуть на тренды последних лет, которые заставят задуматься даже самых отчаянных модниц.

На Неделе моды в Нью-Йорке любимая модель Рианны Слик Вудс щеголяла в бюстгальтере-"колпачках", представляя линию нижнего белья певицы (2018 г.)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slickwoods/" target="_blank"><strong>slickwoods</strong></a></p>

"Голый бюстгальтер" от Fashion Nova (2019), в котором очень легко запутаться

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fashionnova/" target="_blank"><strong>fashionnova</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/abbydowse/" target="_blank"><strong>abbydowse</strong></a></p>

Пристегнитесь покрепче, ведь этот бюстгальтер от Asos точно ничего не сможет удержать (2019)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/asbos_sos/" target="_blank"><strong>asbos_sos</strong></a></p>

Откровенные тренды появляются всё чаще. Модель Тэмми Хемброу и бюстгальтер, открывающий грудь снизу (2019 г.)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tammyhembrow/" target="_blank"><strong>tammyhembrow</strong></a></p>

Но этот, кажется, никому не переплюнуть. В 2016 году девушки по всему миру поддержали тренд "рыбы-лифчики" (2016 г.)

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/FishBras/?__xts__%5B0%5D=68.ARBdcbo5l9KNYrhSMrjqEAqoYruCzZW7XnOHvV4W1JxU_Z1YrY-m6D7fgmRzVb7bSDcwI2I5SNzNmnEl9JiGHfiJZXLYyuiCSGqyGKy8YkNFrTCrCgFl7O6zIKBWUBZqF3XgcjKA_6V0jrzLLdi7btJ3IqPp_u9BfaxG7x6f2hIc_x8TIaOWCOYJnUm-7LsCztqSLxcwHuPcsX6V_HN1PxnYreEA0z6piDW7pYossuwgaOqHYLNQGumZPKWJ_7EpbCFfhwqcoRWBt6D2yOX2AhakvgsHzoIQvcPg60SgfvKx_bfikg8tQBjNIT_PsEfh28CFsF2qG61QjldxqdhT-qfdw20T&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>Fish Bra</strong></a></p>

"Чудо-лифчики" от компании Sneaky Vaunt без какой-либо опоры. Держатся на честном слове?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

Прекрасная модель для настоящих "кошечек" от интернет-магазина Asos (2019 г.)

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/asbos_sos/" target="_blank"><strong>asbos_sos</strong></a></p>

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