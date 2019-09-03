Этого ждали весь год, и вот День бюстгальтера настал: 7 самых безумных трендов

На Неделе моды в Нью-Йорке любимая модель Рианны Слик Вудс щеголяла в бюстгальтере-"колпачках", представляя линию нижнего белья певицы (2018 г.)
"Голый бюстгальтер" от Fashion Nova (2019), в котором очень легко запутаться
Пристегнитесь покрепче, ведь этот бюстгальтер от Asos точно ничего не сможет удержать (2019)
Откровенные тренды появляются всё чаще. Модель Тэмми Хемброу и бюстгальтер, открывающий грудь снизу (2019 г.)
Но этот, кажется, никому не переплюнуть. В 2016 году девушки по всему миру поддержали тренд "рыбы-лифчики" (2016 г.)
"Чудо-лифчики" от компании Sneaky Vaunt без какой-либо опоры. Держатся на честном слове?
Прекрасная модель для настоящих "кошечек" от интернет-магазина Asos (2019 г.)