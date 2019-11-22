Бодипозитивщицы и педофилы. Как убили шоу Victoria’s Secret
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Сегодня стало известно, что бренд Victoria’s Secret больше не будет устраивать свои традиционные шоу. Об отмене шоу "ангелов" объявил финансовый директор компании L Brands — Стюарт Бурдофер.
Официально господин Бурдофер говорит, что отмена шоу обусловлена экономически — в последнее время они никак не влияли на продажи нижнего белья Victoria’s Secret. Но, по мне, это попытка бренда сохранить хорошее лицо при плохой погоде.
А теперь по порядку: почему отменили показ Victoria’s Secret? Весь год параллельно друг другу развивались два больших скандала: феминистки требовали прекратить демонстрировать только худых моделей, а владельца бренда обвиняли в сексуальном скандале.
Дело в том, что в США был задержан некий Джеффри Эпштейн, который поставлял маленьких девочек большим политикам, чиновникам и бизнесменам. Позже оказалось, что Джеффри дружил с владельцем Victoria’s Secret Лесли Векснером и некоторые вечеринки происходили в его резиденции.
Таким образом, движение за бодипозитив и обвинения в педофилии начали пробивать корабль под названием Victoria’s Secret. С сексуальным скандалом разбирается следствие, и там пока ничего не ясно.
А вот с феминистками всё более-менее понятно. Весь год женщины по всему миру ратовали за бодипозитив, требуя вывести на подиум дам разных форм.
Действительно, стандарты, заданные пару десятков лет назад, — 90х60х90 — себя уже изжили. Сейчас бренды стараются показывать, что женщина бывает красивой с абсолютно разными формами. Та же Рианна в рекламных кампаниях своего бельевого бренда Savage x Fenty снимает женщин от размера XS до XXL. Такой же концепции придерживается Ким Кардашьян — она лицом своего бренда нижнего белья сделала 58-летнюю бывшую заключённую, которой помогла выйти на свободу. И, конечно, идеальные тела "ангелов" Victoria’s Secret выглядели архаично в современных реалиях.
Буря кружила долго — феминистки и просто сторонники бодипозитива требовали сперва взять на подиум пышных моделей.
Наверно, это было бы правильно. Но, с другой стороны, почему бренд должен изменять своей философии под давлением? Это их деньги, это их красивая традиция. Почему бы нам просто не наслаждаться красивой сказкой и не придавать глубинного смысла происходящему? Ведь бодипозитив вокруг нас, и его достаточно много.
Стоит отдать должное Victoria’s Secret — они не стали изменять себе. И просто закрыли шоу. Их показы запомнят именно такими, какими они были, — с идеальными "ангелами".
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