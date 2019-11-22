Бодипозитивщицы и педофилы. Как убили шоу Victoria’s Secret

Журналист и блогер Мадонна Мур — о том, как феминистки меняют традиции, когда репутация компании под вопросом.

Сегодня стало известно, что бренд Victoria’s Secret больше не будет устраивать свои традиционные шоу. Об отмене шоу "ангелов" объявил финансовый директор компании L Brands — Стюарт Бурдофер.

Официально господин Бурдофер говорит, что отмена шоу обусловлена экономически — в последнее время они никак не влияли на продажи нижнего белья Victoria’s Secret. Но, по мне, это попытка бренда сохранить хорошее лицо при плохой погоде.

А теперь по порядку: почему отменили показ Victoria’s Secret? Весь год параллельно друг другу развивались два больших скандала: феминистки требовали прекратить демонстрировать только худых моделей, а владельца бренда обвиняли в сексуальном скандале.

Дело в том, что в США был задержан некий Джеффри Эпштейн, который поставлял маленьких девочек большим политикам, чиновникам и бизнесменам. Позже оказалось, что Джеффри дружил с владельцем Victoria’s Secret Лесли Векснером и некоторые вечеринки происходили в его резиденции.

Таким образом, движение за бодипозитив и обвинения в педофилии начали пробивать корабль под названием Victoria’s Secret. С сексуальным скандалом разбирается следствие, и там пока ничего не ясно.

А вот с феминистками всё более-менее понятно. Весь год женщины по всему миру ратовали за бодипозитив, требуя вывести на подиум дам разных форм.

Действительно, стандарты, заданные пару десятков лет назад, — 90х60х90 — себя уже изжили. Сейчас бренды стараются показывать, что женщина бывает красивой с абсолютно разными формами. Та же Рианна в рекламных кампаниях своего бельевого бренда Savage x Fenty снимает женщин от размера XS до XXL. Такой же концепции придерживается Ким Кардашьян — она лицом своего бренда нижнего белья сделала 58-летнюю бывшую заключённую, которой помогла выйти на свободу. И, конечно, идеальные тела "ангелов" Victoria’s Secret выглядели архаично в современных реалиях.

Буря кружила долго — феминистки и просто сторонники бодипозитива требовали сперва взять на подиум пышных моделей.

Наверно, это было бы правильно. Но, с другой стороны, почему бренд должен изменять своей философии под давлением? Это их деньги, это их красивая традиция. Почему бы нам просто не наслаждаться красивой сказкой и не придавать глубинного смысла происходящему? Ведь бодипозитив вокруг нас, и его достаточно много.

Стоит отдать должное Victoria’s Secret — они не стали изменять себе. И просто закрыли шоу. Их показы запомнят именно такими, какими они были, — с идеальными "ангелами".