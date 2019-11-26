Сожгите это немедленно: 10 модных трендов, которые в жизни выглядят очень глупо

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Фото © Twitter / Seanlofficial, SoleCollector

Американская певица Лиззо появилась на ежегодной музыкальной премии American Music Awards с крошечной сумочкой от Valentino. Девушка сразу оказалась в центре внимания, в том числе в соцсетях. А необычный и бесполезный аксессуар стал объектом для шуток. Юзеры демонстрировали остроумие, предполагая, что же там можно носить. Но это далеко не первый раз, когда дизайнеры удивляют нас странными вещами, которые модники безотлагательно берут на вооружение. В чём ещё опозорились на людях любители "высокой" моды, смотрите в подборке ниже.

Американская певица Лиззо с микросумкой Valentino

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Seanlofficial" target="_blank">Seanlofficial</a></p>

Дизайнер Рей Кавакубо (Comme des Garçons) и её платье без рукавов

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/SoleCollector" target="_blank">SoleCollector</a></p>

Меховые кроксы от Кристофера Кейна

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MetroUK" target="_blank">MetroUK</a></p>

Бренд Cult Gaia вместе с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас создали прозрачный купальник

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/ByxqeuHg0eK/" target="_blank">cultgaia</a></p>

Сумка-крокс от компании Pizzaslime

<p>Фото: © <a href="https://twitter.com/Dazed/status/1092372480667336704" target="_blank">twitter.com/</a><a href="https://twitter.com/mouv" target="_blank">mouv</a></p>

Юбка — автомобильный коврик, Balenciaga

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/fashionplatemag" target="_blank">fashionplatemag</a></p>

Сумка Balenciaga (внизу), которая очень похожа на сумку из IKEA (вверху)

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/somanyspiders" target="_blank">somanyspiders, </a><a href="https://twitter.com/thekevinryder" target="_blank">thekevinryder</a></p>

Для тех модников, кто любит носить носки с сандалиями, постаралась компания Gucci

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Sioned_Thomas2" target="_blank">Sioned_Thomas2</a></p>

Футболка с пришитой сверху рубашкой — от Balenciaga

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/FoxNews" target="_blank">FoxNews</a></p>

Угги-сандалии от бренда Teva

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/5t3f4ny" target="_blank">5t3f4ny</a></p>

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