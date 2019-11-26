Сожгите это немедленно: 10 модных трендов, которые в жизни выглядят очень глупо

Американская певица Лиззо с микросумкой Valentino
Дизайнер Рей Кавакубо (Comme des Garçons) и её платье без рукавов
Меховые кроксы от Кристофера Кейна
Бренд Cult Gaia вместе с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас создали прозрачный купальник
Сумка-крокс от компании Pizzaslime
Юбка — автомобильный коврик, Balenciaga
Сумка Balenciaga (внизу), которая очень похожа на сумку из IKEA (вверху)
Для тех модников, кто любит носить носки с сандалиями, постаралась компания Gucci
Футболка с пришитой сверху рубашкой — от Balenciaga
Угги-сандалии от бренда Teva
Трепещите, грядёт новый тренд — бикини из полосок: 8 фото "не для слабонервных"