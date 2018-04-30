Модель метит на место Памелы Андерсон, снявшись в знаменитом красном купальнике

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Модель метит на место Памелы Андерсон, снявшись в знаменитом красном купальнике

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Фото © Соцсети

На "инстаграм" девушки, где она делится откровенными снимками, подписано более 130 тысяч человек.

Памела Андерсон в своё время поставила своеобразный рекорд, появившись в журнале Playboy в общей сложности 14 раз. Впервые на обложке издания актриса из "Спасателей Малибу" появилась в 1989 году, последний раз — в 2015-м. И теперь, кажется, ей на смену пришла не менее сексуальная девушка, сообщает Daily Star.

<p>Фото © Соцсети</p>

Джессика Готти действительно похожа на 50-летнюю знаменитость благодаря своим золотым локонам и голубым глазам. Но модель решила ещё больше подчеркнуть их сходство, надев знаменитый красный купальник Памелы для своей последней фотосессии.

<p>Фото © Соцсети</p>

<p>Фото © Соцсети</p>

На данный момент Джессика является одной из самых востребованных моделей: она снялась не только для Playboy, но и для таких журналов, как Sports Illustrated и Prototype. Помимо откровенных фотосессий девушка мастерски делает сексуальные селфи для своего "инстаграма".

<p>Фото © Соцсети</p>

Модель регулярно делится фотографиями своей спортивной фигуры в социальной сети, где на неё подписано 130 тысяч человек.

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