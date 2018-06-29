Модель Victoria's Secret подала в суд на отель за то, что её погрызли клопы

31-летняя Сабрина Джейлс предъявила иск калифорнийской гостинице Embassy Suites, в которой остановилась на время съёмок, из-за нашествия мерзких насекомых.

Сабрина Джейлс известна работой с такими популярными брендами, как Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Valentino, Versace и Victoria’s Secret. И печальный опыт на какое-то время просто выбил её из колеи и из модельного графика.

Девушка приехала в Калифорнию на очередные съёмки и остановилась в отеле Embassy Suites, пишет Daily Mail. Но расположиться с комфортом там не смогла. На Сабрину напали постельные клопы и искусали её всю.

Сабрина начала замечать укусы клопов после первой ночи в отеле и в конце концов она оказалась покрыта ими вся Брайан Вираг, адвокат

В итоге девушка не смогла работать. Также, по словам её адвоката Брайана Вирага, она получила психологическую травму и до сих пор не может отойти от этого кошмара и боится, что это случится снова.

Это было особенно травматично для Сабрины, потому что её тело — это её работа. Она должна была продолжать съёмки во время пребывания в отеле, и из-за следов от укусов ей было стыдно и неловко Брайан Вираг, адвокат

#LadyInRed Публикация от Sabrina Jales (@sabrinajales) 6 Апр 2016 в 1:13 PDT

Теперь модель хочет добиться справедливости через суд и предъявила иск отелю, в котором произошёл неприятный инцидент.

Но генеральный директор Embassy Suites in Palm Desert Карлос Мендоза оспаривает претензии модели. Он утверждает, что проверка номеров проводилась в день её приезда и после отъезда, и никакого заражения насекомыми обнаружено не было. А в знак гостеприимства они даже бесплатно почистили её одежду.