Голая модель снялась у Стены Плача — египетская тюрьма её ничему не научила...

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Голая модель снялась у Стены Плача — египетская тюрьма её ничему не научила...

20210

Фото: © instagram.com/marisapapen.for.real

Бельгийской модели Марисе Папен не привыкать эпатировать людей. За спиной у девушки — ночь в тюрьме в Египте из-за её выходок в Луксорском храме и соблазнение туземцев в Эфиопии. Но на этот раз всё гораздо жёстче.

Скандалистка выложила серию фото из Иерусалима, где она в том числе позирует, используя флагшток с израильским флагом в качестве шеста. Но волну возмущения вызвал снимок обнажённой девушки на фоне величайшей святыни иудаизма — Стены Плача. Модель без одежды откинулась на спинку стула и сделала вид, что загорает перед местом паломничества и молитв.

<p>Фото © marisapapen.com</p>

Снимок был сделан фотографом Матиасом Ламбрехтом на крыше частного дома. По словам Марисы, они разговорились с парнем-мусульманином, который оказался очень дружелюбным и пригласил на чай. Он и разрешил парочке сделать пару снимков.

<p>Фото © marisapapen.com</p>

Мне сразу стало ясно, что если мы сможем сфотографироваться перед Стеной Плача или возле неё, то вся поездка будет успешной

Мариса Папен

<p>Фото © marisapapen.com</p>

При этом своему проекту девушка дала название "Стена позора" (The Wall of Shame): она предусмотрела, что её действия вызовут негативную реакцию. По словам модели, она уже ждёт, что на почту начнут приходить письма с угрозами. Но также Мариса заявила, что у неё есть израильские поклонники, которые хвалят её за пикантную съёмку и зовут приехать снова. Девушка написала, что "после её выходок в Египте" хочет ещё сильнее раздвинуть границы религии и политики.

<p>Фото © marisapapen.com</p>

Прежде всего, "не судите о книге по её названию"... Это (название проекта. — Прим. Лайфа) подразумевает, что вы будете обвинять меня в позорных действиях, потому что я сделала что-то настолько неуважительное и должна гореть в аду

Мариса Папен

<p>Фото © marisapapen.com</p>

Тем не менее поступок сочли оскорбительным многие, о чём активно пишут в соцсетях. А раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал демонстрацию её фотографий серьёзным инцидентом, пишет NEWSru Israel.

Вам просто должно быть стыдно, это уродливо и отвратительно. Где ваше достоинство? Позор

or_maloma

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