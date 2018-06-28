Голая модель снялась у Стены Плача — египетская тюрьма её ничему не научила...

Бельгийской модели Марисе Папен не привыкать эпатировать людей. За спиной у девушки — ночь в тюрьме в Египте из-за её выходок в Луксорском храме и соблазнение туземцев в Эфиопии. Но на этот раз всё гораздо жёстче.

Скандалистка выложила серию фото из Иерусалима, где она в том числе позирует, используя флагшток с израильским флагом в качестве шеста. Но волну возмущения вызвал снимок обнажённой девушки на фоне величайшей святыни иудаизма — Стены Плача. Модель без одежды откинулась на спинку стула и сделала вид, что загорает перед местом паломничества и молитв.

Снимок был сделан фотографом Матиасом Ламбрехтом на крыше частного дома. По словам Марисы, они разговорились с парнем-мусульманином, который оказался очень дружелюбным и пригласил на чай. Он и разрешил парочке сделать пару снимков.

Мне сразу стало ясно, что если мы сможем сфотографироваться перед Стеной Плача или возле неё, то вся поездка будет успешной Мариса Папен

При этом своему проекту девушка дала название "Стена позора" (The Wall of Shame): она предусмотрела, что её действия вызовут негативную реакцию. По словам модели, она уже ждёт, что на почту начнут приходить письма с угрозами. Но также Мариса заявила, что у неё есть израильские поклонники, которые хвалят её за пикантную съёмку и зовут приехать снова. Девушка написала, что "после её выходок в Египте" хочет ещё сильнее раздвинуть границы религии и политики.

Прежде всего, "не судите о книге по её названию"... Это (название проекта. — Прим. Лайфа) подразумевает, что вы будете обвинять меня в позорных действиях, потому что я сделала что-то настолько неуважительное и должна гореть в аду Мариса Папен

Тем не менее поступок сочли оскорбительным многие, о чём активно пишут в соцсетях. А раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал демонстрацию её фотографий серьёзным инцидентом, пишет NEWSru Israel.