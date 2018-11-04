Моделью выстрелили из рогатки во время съёмки, и она свернула шею

Чилийская модель Маура Беллагамба получила серьёзную травму во время съёмок рекламы. Девушку закрепили на резиновом тросе, привязанном к деревьям, и выстрелили ею, словно из огромной рогатки, сообщает Daily Mail.

Один из участников съёмки снял пугающее видео, на котором видно, что модель болтается на тросе, будто тряпичная кукла. В результате случившегося Маура получила серьёзную травму шеи.

Девушка утверждает, что перед запуском "рогатку" не опробовали даже на манекене, решив провести эксперимент на самой Мауре. При этом никто из присутствующих не оказал ей первую помощь, а везти модель в больницу пришлось её молодому человеку. Медики диагностировали у девушки серьёзную травму шеи, и ей пришлось носить фиксатор.

В конце концов они просто позвонили моему парню, чтобы он забрал меня Маура Беллагамба

Как утверждает лечащий врач Мауры, от фатальных травм девушку спасла только отличная спортивная подготовка — модель профессионально занималась гимнастикой. И, по мнению организаторов съёмки, этот факт их полностью оправдывает. Как утверждает представитель компании Action Films, Маура является профессиональной спортсменкой, поэтому съёмка не представляла угрозы её здоровью. Никакой информации о судебных исках со стороны пострадавшей девушки не поступало.