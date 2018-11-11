Как становятся ангелами Victoria’s Secret: 10 самых горячих дебютов

В Нью-Йорке прошёл грандиозный и по традиции роскошный показ бельевого бренда Victoria’s Secret. Причём организаторы не пожалели денег и раскошелились на $10 млн, чтобы сделать это событие главным в году. Как и всегда, в показе приняли участие самые красивые и желанные супермодели со всего мира. Лайф собрал самых ярких девушек, которые дебютировали в этом году.

Винни Харлоу, которая так нервничала перед кастингом, что в день Х сделала три круга на машине по кварталу

Келси Мерритт — первая в истории бренда филиппинская модель, которая приняла участие в показе

Аланна Уолтон — модель из Австралии, и ей всего 18 лет

Иеша Ходжес, которая стала примером для подражания для женщин "всех типов и всех оттенков красоты"

Джози Кансеко — дочь бывшей звезды бейсбольной лиги Хосе Кансеко, которая уже успела сняться для Teen Vogue и Playboy

Сэди Ньюман — после девяти лет работы моделью она наконец-то осуществила свою мечту и прошла по подиуму Victoria's Secret

Ясмин Вейналдум — голландская модель, которая представила также новую коллекцию H&M x Moschino

Майя Коттон — модель готовилась к шоу с помощью правильного питания и каждое утро выпивала смузи за $68 на завтрак

Мирт Болт, которая, по мнению журнала Vogue, стала звездой Лондонской недели моды

Виллоу Хэнд — всего в 16 лет она приняла участие в показе Prada