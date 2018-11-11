Как становятся ангелами Victoria’s Secret: 10 самых горячих дебютов

Винни Харлоу, которая так нервничала перед кастингом, что в день Х сделала три круга на машине по кварталу
Келси Мерритт — первая в истории бренда филиппинская модель, которая приняла участие в показе
Аланна Уолтон — модель из Австралии, и ей всего 18 лет
Иеша Ходжес, которая стала примером для подражания для женщин "всех типов и всех оттенков красоты"
Джози Кансеко — дочь бывшей звезды бейсбольной лиги Хосе Кансеко, которая уже успела сняться для Teen Vogue и Playboy
Сэди Ньюман — после девяти лет работы моделью она наконец-то осуществила свою мечту и прошла по подиуму Victoria's Secret
Ясмин Вейналдум — голландская модель, которая представила также новую коллекцию H&M x Moschino
Майя Коттон — модель готовилась к шоу с помощью правильного питания и каждое утро выпивала смузи за $68 на завтрак
Мирт Болт, которая, по мнению журнала Vogue, стала звездой Лондонской недели моды
Виллоу Хэнд — всего в 16 лет она приняла участие в показе Prada
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