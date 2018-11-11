Как становятся ангелами Victoria’s Secret: 10 самых горячих дебютов

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Как становятся ангелами Victoria’s Secret: 10 самых горячих дебютов

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В Нью-Йорке прошёл грандиозный и по традиции роскошный показ бельевого бренда Victoria’s Secret. Причём организаторы не пожалели денег и раскошелились на $10 млн, чтобы сделать это событие главным в году. Как и всегда, в показе приняли участие самые красивые и желанные супермодели со всего мира. Лайф собрал самых ярких девушек, которые дебютировали в этом году.

Винни Харлоу, которая так нервничала перед кастингом, что в день Х сделала три круга на машине по кварталу

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/winnieharlow/?utm_source=ig_embed" target="_blank">winnieharlow</a></p>

Келси Мерритт — первая в истории бренда филиппинская модель, которая приняла участие в показе

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kelseymerritt/" target="_blank">kelseymerritt</a></p>

Аланна Уолтон — модель из Австралии, и ей всего 18 лет

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alannahwalton/?utm_source=ig_embed" target="_blank">alannahwalton</a></p>

Иеша Ходжес, которая стала примером для подражания для женщин "всех типов и всех оттенков красоты"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ieshahodgesofficial/?utm_source=ig_embed" target="_blank">ieshahodgesofficial</a></p>

Джози Кансеко — дочь бывшей звезды бейсбольной лиги Хосе Кансеко, которая уже успела сняться для Teen Vogue и Playboy

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/josiecanseco/" target="_blank">josiecanseco</a></p>

Сэди Ньюман — после девяти лет работы моделью она наконец-то осуществила свою мечту и прошла по подиуму Victoria's Secret

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sadienewman/?utm_source=ig_embed" target="_blank">sadienewman</a></p>

Ясмин Вейналдум — голландская модель, которая представила также новую коллекцию H&M x Moschino

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/yasminwijnaldum/" target="_blank">yasminwijnaldum</a></p>

Майя Коттон — модель готовилась к шоу с помощью правильного питания и каждое утро выпивала смузи за $68 на завтрак

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maiacotton/" target="_blank">maiacotton</a></p>

Мирт Болт, которая, по мнению журнала Vogue, стала звездой Лондонской недели моды

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/myrthebolt_/?utm_source=ig_embed" target="_blank">myrthebolt_</a></p>

Виллоу Хэнд — всего в 16 лет она приняла участие в показе Prada

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/willow.hand/" target="_blank">willow.hand</a></p>

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