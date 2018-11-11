Модель plus-size скрывает свой вес, но уверена, что все парни её хотят

Над 29-летней девушкой издевались с самого детства и даже писали, чтобы она покончила с собой.

В детстве Лии Стэнли пришлось несладко: хулиганы постоянно издевались над ней, умоляя покончить с собой из-за лишнего веса. Однако, несмотря на жестокую критику, модель нижнего белья любит свою пышную фигуру и уверена, что все парни хотят себе девушку, похожу на неё, сообщает The Sun.

29-летняя модель из Нью-Йорка хочет доказать своим примером, что не стоит стесняться полного тела. Девушка была младшей из четырёх сестёр в семье и единственной, кто весил больше нормы. Из-за этого Лии пришлось столкнуться с постоянными издевательствами, которые продолжаются до сих пор. Многие люди обвиняют её в том, что она пропагандирует нездоровый образ жизни.

По словам Лии, бывают дни, когда она сама критикует свои пышные формы, но в целом девушка считает, что вес не определяет её как человека.

Мне говорили, что я должна покончить с собой, что должна перестать есть или что я пропагандирую нездоровый образ жизни. Но я лишь говорю о любви и уважении по отношению к другим. Нужно уметь принимать своё тело, чтобы каждому было в нём комфортно Лия Стэнли

Сейчас Лия работает моделью plus-size и участвует в фотосессиях, в том числе и нижнего белья. Благодаря своей открытости девушке удалось завоевать любовь более 90 тыс. подписчиков в "Инстаграме".

Иногда я думаю, что мои бёдра и руки ужасны, и пытаюсь спрятаться в одежде. Но достаточно просто поговорить с собой и напомнить, что неважно, нравятся ли мои руки другим или нет. Честно говоря, я даже не знаю свой вес, и мне всё равно Лия Стэнли

Лия не зацикливается на своём нынешнем весе, потому что считает, что это негативно сказывается на её психическом здоровье.