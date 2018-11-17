О мой boy! 12 фото тату-модели из Питера, которая не советует с ней знакомиться

Модель, диджей, танцовщица, видеоблогер. А ещё фанатка скейта, сноуборда, сёрфинга и любительница животных. Знакомьтесь, Bantik Boy.

Эта красотка известна в соцсетях под ником Bantik Boy

Её настоящее имя — Валентина Чирская. Девушке 28 лет, она живёт в Санкт-Петербурге

Секрет её псевдонима прост. Раньше у Вали был любимый ремень с бантиком, а дружит она преимущественно с парнями

Всё тело модели покрыто татуировками, на лице — пирсинг, в ушах — тоннели. В 2009 году она победила в первом всероссийском конкурсе "Мисс Тату"

Недавно модель увлеклась диджеингом. Она гастролирует со своими сетами по стране и миру

Валя признаётся, что боится тараканов. А ещё у неё есть дурацкая привычка грызть ногти

Самая хорошая идея для знакомства со мной — это не знакомиться со мной. Потому что ни к чему хорошему это не приведёт Bantik Boy

Валентина признаётся, что в мужчинах больше всего ценит чувство юмора и искренность

Bantik Boy — кандидат в мастера спорта по гимнастике

Я катаюсь на сноуборде, лонгборде, скейтборде, сёрфе (это моё любимое). А вообще, у меня есть мечта полетать на воздушном шаре Bantik Boy

На профиль Bantik Boy в "Инстаграме" подписано более 600 тысяч человек, на канал в Youtube — более 60 тысяч

Я точно такая же девушка, как и все, но что-то во мне есть такое, что нравится всем, и я это прекрасно чувствую. Знаете, есть такие люди, которые тянут за собой вниз, а я тяну всех за собой наверх, хотя сама не знаю, что там Bantik Boy

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