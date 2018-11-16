В Москве изнасиловали модель, которая уснула в такси, возвращаясь из бара

24-летняя модель из Москвы заявила, что её изнасиловали во время поездки через сервис "Яндекс. Такси". По словам девушки, по дороге из бара она задремала, а проснулась от того, что неизвестный мужчина перетаскивал её в другой автомобиль.

Как сообщает телеграм-канал Mash, пострадавшую модель зовут Лиза. Девушка утверждает, что отдыхала в баре в центре столицы, а затем решила отправиться домой через сервис "Яндекс. Такси". Сев на заднее сиденье, Лиза уснула, и через некоторое время таксист остановил машину.

После этого в салон автомобиля проник неизвестный мужчина и перетащил девушку в свою машину. Там он совершил над ней сексуальное насилие, а затем высадил её в Люберцах и скрылся.

Заявление в полицию Лиза подала 11 ноября, но найти злоумышленников будет непросто — девушка не запомнила ни модель, ни номер автомобиля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту преступления, информация о нём передана в Следственный комитет.