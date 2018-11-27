Модель, которая была на 6-м месяце беременности, выложила фото с мёртвым малышом

На позднем сроке беременности 27-летняя девушка вместе с мужем и маленькой дочкой полетела на Мальдивы.

Популярная российская модель выложила в "Инстаграме" фотографию, где на руках держит мёртвого сына. Яна Яцковская находилась на шестом месяце беременности, когда заметила, что ребёнок перестал шевелиться. 27-летняя девушка тут же обратилась к врачам, но было уже поздно — сердце малыша перестало биться.

Родила утром нашего богатыря Сашку❤️ Скоро я поделюсь с вами всей историей. Нет, я не делала чистки и не ложилась в больницу. Причина того, что произошло с масиком, стала видна сразу, это истинный узел, который туго перетянулся. Но об этом позже... Яна Яцковская

О том, что она беременна, Яна узнала не сразу. Поэтому девушка вела привычный образ жизни: ходила на различные косметические процедуры, сидела на диетах и справлялась со всеми нагрузками. Так, например, на 17-й неделе беременности модель отправилась в Париж, где ей приходилось самой нести тяжёлый багаж.

Яна потеряла ребёнка, когда отдыхала вместе с мужем и трёхлетней дочкой на Мальдивах. Модель, на которую подписано около 770 тыс. пользователей, не стала скрывать произошедшую трагедию и рассказала правду в "Инстаграме".