Король Малайзии увёз москвичку в немецкую клинику, чтобы она родила наследника

Несмотря на то что должность короля является в Малайзии выборной и срок правления Мухаммада закончится в 2022 году, оставить страну без наследника монарх не может. Женившись на 25-летней москвичке, король вплотную озаботился этим вопросом и вместе с молодой женой отправился в одну из немецких клиник.
Пресс-секретарь Оксаны Воеводиной Мария Шахова рассказала журналистам, что девушка с супругом отправились в Германию ещё до свадьбы в столице. По словам Марии, на тот момент пара уже была жената по малайзийским законам. Именно в клинике девушка уговорила короля провести торжество в Москве. Кроме того, стало известно, что до российского загса моложёны так и не дошли.
Да, они сейчас в Германии на лечении. <...> Оксана и Мухаммад отправились в немецкую клинику, а уже там она уговорила мужа прилететь в Москву на два дня и устроить русскую свадьбу. В российском загсе они браком не сочетались, ограничились праздником
пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова
Какое именно лечение проходят молодые в немецкой клинике, пока неизвестно. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что Оксана намерена родить маленького принца в самое ближайшее время.
Чем 25-летняя москвичка покорила короля Малайзии, который в два раза её старше
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