Король Малайзии увёз москвичку в немецкую клинику, чтобы она родила наследника

Король Малайзии Мухаммад V и москвичка Оксана Воеводина отправились в немецкую клинику, чтобы завести ребёнка, сообщает "Комсомольская правда". Всё дело в том, что у 49-летнего монарха, который прежде уже был женат, до сих пор нет наследника.

Несмотря на то что должность короля является в Малайзии выборной и срок правления Мухаммада закончится в 2022 году, оставить страну без наследника монарх не может. Женившись на 25-летней москвичке, король вплотную озаботился этим вопросом и вместе с молодой женой отправился в одну из немецких клиник.

Пресс-секретарь Оксаны Воеводиной Мария Шахова рассказала журналистам, что девушка с супругом отправились в Германию ещё до свадьбы в столице. По словам Марии, на тот момент пара уже была жената по малайзийским законам. Именно в клинике девушка уговорила короля провести торжество в Москве. Кроме того, стало известно, что до российского загса моложёны так и не дошли.

Да, они сейчас в Германии на лечении. <...> Оксана и Мухаммад отправились в немецкую клинику, а уже там она уговорила мужа прилететь в Москву на два дня и устроить русскую свадьбу. В российском загсе они браком не сочетались, ограничились праздником пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова

Какое именно лечение проходят молодые в немецкой клинике, пока неизвестно. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что Оксана намерена родить маленького принца в самое ближайшее время.

Чем 25-летняя москвичка покорила короля Малайзии, который в два раза её старше