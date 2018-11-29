Модель поймала хитрого извращенца, который снимал её через дырку в ботинке

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Модель поймала хитрого извращенца, который снимал её через дырку в ботинке

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На телефоне задержанного мужчины полицейские нашли десятки подобных фото и видео.

Житель Таиланда был арестован и обвинён в домогательствах, после того как стало известно о его хитрой уловке, чтобы фотографировать под юбками девушек. Жертвой мужчины стала популярная модель и телезвезда Танчанок Гуд, которая и разоблачила 40-летнего извращенца во время показа мод в торговом центре в Патумване, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/patriciagood/?hl=ru" target="_blank">patriciagood</a></p>

21-летняя девушка рассказала полиции, что мужчина по имени Натавут подошёл к ней во время перерыва. Однако её визажист заметила дырку в его ботинке, из которой выглядывала камера. После этого модель вызвала охрану, и извращенца удалось быстро задержать.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/patriciagood/?hl=ru" target="_blank">patriciagood</a></p>

В ботинке мужчины полицейские нашли мобильный телефон. Позже Натавут признался, что снимал девушек для сексуального удовлетворения. Для этого прокрался на показ мод под видом журналиста. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/patriciagood/?hl=ru" target="_blank">patriciagood</a></p>

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