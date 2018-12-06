В победу топ-модели над наркозависимостью верили миллионы, но победил рак

34-летняя модель Джейл Штраус скончалась после двух месяцев борьбы с раком молочной железы. Пять лет назад девушке удалось справиться с наркотической зависимостью, но эта страшная болезнь оказалась сильнее неё, сообщает Daily Mail.

В 2006 году 22-летняя модель Джейл Штраус вышла в финал популярного шоу "Топ-модель по-американски". Девушка подавала большие надежды, и никто не мог предположить, что через несколько лет её жизнь будет висеть на волоске из-за употребления метамфетамина.

Бывшая модель лишилась жилья, но после смерти подруги всё-таки смогла найти в себе силы и бросить наркотики. В августе этого года Джейл сообщила, что уже пять лет не употребляет их.

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Поклонники от всей души порадовались за девушку, но через два месяца модель поделилась с ними страшной новостью: у неё обнаружен рак молочной железы в четвёртой стадии. Врачи утверждали, что болезнь неизлечима, но Джейл надеялась на чудо.

Я не хочу умирать. Мне нужно ещё одно из тех чудес, которое я получила в 2013 году Джейл Штраус

Поклонники начали собирать деньги на лечение модели, но медики оказались правы — уже через месяц девушка отказалась от терапии, которая не приносила никаких результатов. И вот теперь пришли печальные новости — Джейл скончалась в хосписе в возрасте 34 лет. Второго чуда в её жизни так и не случилось.