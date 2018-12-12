Экс-любовница Овечкина протаранила авто с беременной девушкой и пыталась сбежать

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Экс-любовница Овечкина протаранила авто с беременной девушкой и пыталась сбежать

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Фотомодель Валерия Соколова, которой приписывают роман с хоккеистом Александром Овечкиным, устроила ДТП в Москве. Как сообщает "Рен-ТВ", "гелендваген", которым управляла модель, врезался в иномарку с беременной женщиной.

Авария с участием Соколовой произошла на 26-м километре Новорижского шоссе в Москве. Сообщается, что модель пыталась объехать пробку по встречке и врезалась в автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

<p>Фото © instagram/valeriasokolovaofficial</p>

К счастью, скорости были небольшими, поэтому в результате столкновения никто не пострадал. Тем не менее очевидцы утверждают, что Соколова попыталась покинуть место ДТП, но ей помешали другие водители. Кроме того, по некоторым данным, модель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

<p>Фото © instagram/valeriasokolovaofficial</p>

Интересно, что инцидент произошёл ещё шестого декабря, однако известно о нём стало только сейчас. Пока не понятно, будет ли наказана виновница аварии. Пострадавшие утверждают, что полиция всё ещё "ищет" девушку, несмотря на наличие видеозаписи, на которой виден номер её машины.

<p>Фото © instagram/valeriasokolovaofficial</p>

Отметим, что Валерия Соколова является весьма востребованной и популярной моделью. На её страницу в "Инстаграме" подписано более полумиллиона человек.

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