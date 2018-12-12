Экс-любовница Овечкина протаранила авто с беременной девушкой и пыталась сбежать

Фотомодель Валерия Соколова, которой приписывают роман с хоккеистом Александром Овечкиным, устроила ДТП в Москве. Как сообщает "Рен-ТВ", "гелендваген", которым управляла модель, врезался в иномарку с беременной женщиной.

Авария с участием Соколовой произошла на 26-м километре Новорижского шоссе в Москве. Сообщается, что модель пыталась объехать пробку по встречке и врезалась в автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

К счастью, скорости были небольшими, поэтому в результате столкновения никто не пострадал. Тем не менее очевидцы утверждают, что Соколова попыталась покинуть место ДТП, но ей помешали другие водители. Кроме того, по некоторым данным, модель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Интересно, что инцидент произошёл ещё шестого декабря, однако известно о нём стало только сейчас. Пока не понятно, будет ли наказана виновница аварии. Пострадавшие утверждают, что полиция всё ещё "ищет" девушку, несмотря на наличие видеозаписи, на которой виден номер её машины.

Отметим, что Валерия Соколова является весьма востребованной и популярной моделью. На её страницу в "Инстаграме" подписано более полумиллиона человек.