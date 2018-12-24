У бывшей "мисс интернэшнл" отказали почки, и она винит в этом спортивное питание

28-летняя модель Беа Роуз Сантьяго с Филиппин, которая стала победительницей одного из крупнейших международных конкурсов красоты "Мисс интернэшнл" в 2013 году, рассказала, что уже три с половиной месяца живёт на диализе и ей нужна пересадка почки.

Темноволосая красавица на конкурсе обошла 66 соперниц и блистала в короне победительницы. Но прошло несколько лет, и вместо подиумов ей пришлось проводить время в больнице. Девушка рассказала в "Инстаграме", где у неё 137 тыс. поклонников, что последние несколько месяцев четыре раза в неделю по пять часов она проводила в медучреждении на процедурах, которые поддерживали её жизнь.

В течение последних трёх с половиной месяцев я приходила в эту больницу 4 раза в неделю на 5 часов в день. Я просыпаюсь в 5:30 или 6:00, добираюсь 2 часа и иду на диализ Беа Роуз Сантьяго

По словам модели, сначала она начала страдать от сильных головных болей. А когда прошла обследование на Филиппинах, выяснилось, что у неё хроническая почечная недостаточность. Прогрессирующая болезнь, которая на последней стадии может быть смертельна без диализа и трансплантации.

Диагноз подтвердили и специалисты из Японии. За четыре месяца болезни состояние девушки ухудшилось настолько, что теперь ей необходима пересадка. Она отправилась в Канаду, где сейчас живёт её семья, чтобы встретиться с потенциальными донорами. Сама девушка подозревает, что всему виной спортивное питание с высоким уровнем креатина, который может влиять на работу почек, пишет Daily Mail. Беа активно принимала добавки перед тренировками.